Die Natur im Landkreis leidet unter massiver Trockenheit

Plus Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Die Natur ächzt unter der Trockenheit. Geht es so weiter, rechnen Bauern und Förster mit erheblichen Schäden. Eine Spezies muss schon jetzt um ihren Lebensraum fürchten.

Wer in diesen Tagen auf unasphaltierten Wegen unterwegs ist, bemerkt es an staubigen Schuhen und Hosenbeinen, und Traktoren auf dem Feld sind oft eingehüllt in eine riesige Wolke aus Staub: Der Boden im Landkreis ist trocken. Viel zu trocken für die Frühjahrsmonate. Dazu kommen starke Winde, die eine Austrocknung noch begünstigen und die Böden abtragen. Das freundliche Wetter, das für viele die Coronazeit wesentlich erträglicher gemacht hat, hat den Wäldern, Feldern und Biotopen zugesetzt. Und Regen ist nach wie vor nicht in Sicht.

Die Trockenheit ist allerdings kein Resultat der vergangenen Wochen ohne Niederschlag. Bereits in den Wintermonaten fiel zu wenig Regen und Schnee. Dabei sind die Wintermonate die Zeit im Jahr, in der sich die Wasserspeicher der Natur füllen. „Wir hatten in den vergangenen drei Jahren im Sommer mit Trockenheit zu kämpfen“, sagt Steffen Müller Revierleiter des Studienseminars Neuburg. „In diesem Jahr bleiben auch die typischen Frühjahresniederschläge aus.“ Zwar sei die Situation aktuell noch nicht ganz so bedenklich wie Anfang Winter. „Aber wenn es in den nächsten ein zwei Wochen nicht regnet, haben wir eine Situation wie während einer Sommerdürre – und das im April.“

Wald und Biotope in der Region brauchen dringend Regen

Fünf Wochen hat es jetzt nicht geregnet, abgesehen von einem Stark-regenschauer am vergangenen Wochenende. Da fielen innerhalb sehr kurzer Zeit große Wassermengen vom Himmel. Zu viel für den ausgetrockneten Boden, der das Wasser nicht aufnehmen konnte. „Das hat dem Wald und den Biotopen nicht geholfen, da das meiste oberflächlich abgeflossen ist“, sagt Müller. „Was wir bräuchten, wäre ein langer Landregen.“

Sorgen macht sich Müller aktuell besonders um eine Spezies in der Region. Die Gelbbauchunke ist auf flache und kleine Tümpel und Pfützen als Lebensraum angewiesen. In größeren Gewässern ist die Art zu vielen Fressfeinden ausgesetzt. Aber genau diese Lebensräume sind von der andauernden Trockenheit am meisten bedroht. Als Indikator für den Wasserhaushalt in seinem Revier nennt Steffen Müller den Forsthofweiher. „Der Wasserstand ist aktuell noch etwas höher, als noch um Weihnachten rum. Aber die Situation kann schnell kippen.“ Gerade bei geringen Wasserständen wirken sich Nährstoffeinträge wie Laub oder der Kot der dort brütenden Gänse negativ auf die Wasserqualität aus. „Kippt ein Gewässer, wird ein Lebensraum zu einer lebensfeindlichen Umgebung mit wenig Sauerstoff im Wasser“, erklärt Müller.

Der Borkenkäfer bedroht Baumbestände in der Region

Die Trockenheit kommt auch für Bäume zur Unzeit. „Der Wald steht in den Startlöchern, alles will keimen und austreiben“, so Müller. „Und die Blattmasse braucht viel Wasser.“ Die 16.000 Jungbäume, die Müller und seine Kollegen im März gepflanzt haben, starten auch unter diesen erschwerten Bedingungen. „Wenn es nicht bald regnet, müssen wir mit Kulturausfällen rechnen.“

Eine zweite große Gefahr für den Baumbestand ist nicht die Trockenheit selbst, sondern kommt aus der Luft. Im Mai ist die Schwärmzeit der Borkenkäfer. Treffen sie auf geschwächte Bestände, kommt es viel wahrscheinlicher zu einem Befall. Der Baum hat dem Schädling dann nichts entgegenzusetzen. Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich die Forstwirtschaft mit Alternativen Arten. Die Fichte, in hiesigen Wäldern sehr verbreitet, ist sehr anfällig für sogenannten Wasserstress – also Trockenheit über einen längeren Zeitraum. „Wir setzen vermehrt auf trockenresistentere Arten wie Eichen, Ahorn oder die Tanne. Auch die Douglasie wächst in unserem Revier“, sagt Müller. Über die Hälfte der 16.000 Jungbäume, die gepflanzt wurden, sind Laubbäume. „Wichtig ist, dass man nicht auf eine Baumart setzt, sondern eine Auswahl von vier bis fünf Arten hat.“

Jeder weitere Tag ohne Regen schadet der Ernte

Auch die Landwirte in der Region spüren die Folge der trockenen Winter- und Frühjahrsmonate. „Es wird mit Sicherheit negative Auswirkungen haben“, sagt Ludwig Bayer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. „Man kann nur noch nicht beziffern, auf welche Kulturen es sich wie genau auswirkt.“

Klar ist aber: Jeder Tag ohne Regen mehr lässt die Schäden größer werden. Vor allem das Wintergetreide brauche dringend Wasser, sagt Bayer. „Und die Frühjahressaaten wachsen nicht gut an, weil kein Wasser zum Keimen da ist.“

Besonders im Frühjahr haben die Pflanzen noch kein starkes Wurzelsystem ausgebildet – das Grundwasser steht aber sehr niedrig und daher für viele Arten unerreichbar weit weg. „Ich hoffe, dass sich die Niederschläge in unserer Region wieder normalisieren“, sagt Bayer. Die Chance, auf resistentere Arten auszuweichen, sieht er nur bedingt. „Jede Pflanze braucht Wasser. Das heißt, es bräuchte Bewässerungssysteme.“ Die teuren Anlagen kann sich allerdings längst nicht jeder Landwirt leisten. Außerdem kann nicht überall eine Wasserquelle angezapft werden.

Für die kommenden Tage kündigt die Wettervorhersage für den Landkreis Sonne an. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt irgendwo zwischen null und 35 Prozent. Die einen freuen sich über schönes Spaziergeh-Wetter. Alle, die mit und in der Natur arbeiten, hoffen weiter auf den Regen.

Lesen Sie auch: