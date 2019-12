13:44 Uhr

Die Neuburger Bigband lebt – und wie!

Die Stadtkapelle macht ihren Zuhörern mit Swingin’ Christmas ein echtes Weihnachtsgeschenk. Was die Zuhörer begeisterte.

Von Peter Abspacher

Ein wenig war es ruhig geworden um die Bigband der Stadtkapelle Neuburg, nach dem großen Galakonzert vor fast zwei Jahren. Dirigent Markus Haninger und seine Combo hatten im Januar 2018 einen Höhepunkt dieser Stilrichtung gesetzt, nach dem Motto: Wenn es am schönsten ist, soll man (ein bisserl) aufhören. Das Musizieren in der klassischen Bigband-Besetzung mit vorzüglichen Gesangs-Solisten war – auf diesem Niveau – immer eine Herausforderung neben den vielen Proben und Auftritten in den diversen Ensembles der Stadtkapelle.

Die begeisterten Zuhörer im ausverkauften Kongregationssaal durften nun, einen Tag vor Heiligabend, eine Art Revival erleben. Der Befund lautet: Die Bigband lebt – und wie! Teilweise in neuer Besetzung, und ohne Dirigenten am Pult, getragen vom swingenden Impuls jedes einzelnen Musikers. Taktgeber und Spiritus rector ist der Schlagzeuger Dominik Bockelt, der mitten unter „seinen“ Leuten sitzt und mit Steffi Hartmann (Querflöte) gemeinsam dieses Event organisiert und geplant hat.

Ein paar Takte brauchte die Bigband für den richtigen Drive

Die Mühe hat sich gelohnt. Ein paar Takte braucht die Bigband, um in einen schwebenden Swing mit dem richtigen Drive hineinzukommen, aber dann gönnen sie dem Publikum und sich selbst ein echtes Weihnachtsgeschenk. Nummern wie Winterwonderland, Holly Jolly Christmas oder I Met An Angel For Christmas Day kommen in sattem, aber nie zu massivem Sound mit stimmigen Arrangements über die Bühne. Die Musiker spielen ihre Soli ruhig aus, mit Herzblut und mit musikalischem Verstand – strahlend die Trompeten, mit warmem Wohlklang die Posaunen, blitzsauber die Saxofon-Gruppe und die Flöten, jederzeit präsent Kontrabass und E-Gitarre, genauso wie Percussion und Klavier. Und, mittendrin, Dominik Bockelt am Schlagzeug, der Trommeln und Becken zum Swingen bringt und nach einiger Zeit aus seiner Rolle als Quasi-Dirigent etwas heraustreten kann. Bockelt hört seinen Mitstreitern zu und freut sich einfach darüber, was die alles aus dieser Swingin’ Christmas machen. Bei Schlagern wie White Christmas oder Rudolph The Red-Nosed Reindeer genauso wie bei weniger bekannten Nummern wie My Favourite Things.

Wer bei der Bigband besonders herausstach

Einen großen Anteil an einem vergnüglichen Konzertabend haben die beiden Gesangssolisten Angie Siegert und Andreas Tatus. Siegert lässt eine strahlende Leichtigkeit in der Höhe aufblühen und schenkt den Zuhörern bezaubernde Legato-Passagen in den tieferen Regionen, am schönsten in „I Met an Angel...“. Andreas Tatus gestaltet von Frosty The Snowman bis zu White Christmas seine Partien überzeugend und sauber, dazu bringt er seine Qualitäten als Entertainer mit Witz und gelegentlichem Augenzwinkern zur Geltung.

Ein solcher Abend verlangt nach einer Zugabe, und so kurz vor Heiligabend durfte es schon Silent Night/Stille Nacht sein. Der Titel auch in Englisch hat seinen Grund, denn mit dem oft gehörten „Stille Nacht“ hat dieses Stück nur entfernt zu tun. Die Bigband spielte eine raffiniert arrangierte, mit verblüffenden Harmonien und fast sphärischen Klängen verfremdete Version, die ursprünglich für die Bigband eines großen Rundfunkorchesters geschrieben wurde. Eine mutiger und mit Können gestalteter Schlusspunkt. Manche erkannten ihr Lieblings-Weihnachtslied kaum wieder, aber auch ihnen hat es augenscheinlich gefallen.

