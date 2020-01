07.01.2020

Die Neuburger Christuskirche modernisiert sich

Popularmusik, später Beginn und variabler Ablauf: Damit will die Christuskirche in Neuburg wieder mehr Gläubige in den Gottesdienst ziehen.

Von Brigitte Clemens

Neuburg „Wenn wir heute nichts ändern, sitzen wir in zehn Jahren zu fünft im Gottesdienst“, sind sich Pfarrer Jürgen Bogenreuther, Pfarrer Steffen Schiller und Kirchenvorstehende Gabi Neukam einig. Anpacken wollen sie dieses Problem mit einer besonderen Idee: Der „@ndersZeit-Gottesdienst“ soll ab 2020 mehrmals im Jahr – immer sonntags, aber zu späterer Zeit, mit variablem Ablauf und zeitgemäßer Musik – stattfinden.

Eine kircheneigene Musikgruppe wurde dazu gegründet, die mit christlicher Popularmusik moderne Lieder in den Gottesdienst bringen soll. Eingängige, beschwingte Melodien vertrauter Mainstreammusik werden zu hören sein. Die ermutigenden, christlichen Texte werden „gebeamt“ und sollen zum Mitsingen animieren. Themen sollen Gottesdienstbesucher selbst ansprechen können. In der Christuskirche finden im Kinder- und Jugendbereich ohnehin schon Gottesdienste statt, die von der üblichen Liturgie abweichen.

Die Resonanz auf diese sei bisher erstaunlich positiv gewesen, erklären die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. „Viele kommen heute mit den starren Gottesdienstformen nicht mehr klar, kennen sich im Gesangbuch nur mäßig aus“, heißt es dort weiter. Das „Frontale“ habe seinen Reiz verloren.

Der rituelle Verlauf in der Christuskirche soll zeitgemäß sein

Kirche, die lebt, wird gefordert: Den Pfarrern und dem Kirchenvorstand der Christuskirche ist dies Anlass genug, den rituellen Verlauf wenigstens mehrmals im Jahr zu modernisieren. Die „@nders-Gottesdienste“ werden jeweils um 11 Uhr beginnen. Das soll jenen entgegenkommen, die am Sonntag gerne länger schlafen. Für den ersten Gottesdienst dieser Art ist der 19. Januar vorgesehen – das Thema: „Abgefüllt und zugeschüttet?“ Wie setze ich meine Prioritäten in meinem Zeitmanagement? Wie viel Zeit habe ich für mich, wie viel für andere? Die Gottesdienstbesucher werden in diese Problematik mit hineingenommen und im Mittelpunkt eines Experiments stehen.

Gabi Neukam engagiert sich in diesem Projekt, weil „viele ihrer Bekannten zwar eine positive Einstellung zum Gottesdienst haben, der ihnen aber zu altbacken ist“. Pfarrer Jürgen Bogenreuther meint, dass „Menschen sich eher wohlfühlen werden, weil ihnen Musik und Technik, die zum Einsatz kommen werden, vertraut sind“. Es sei leicht, über leere Kirchen zu klagen, ergänzt Pfarrer Schiller. „Man muss den Menschen entgegenkommen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und umsetzen. Und wenn’s misslingt, dann haben wir es wenigstens probiert.“

Information: Die „@ndersZeit-Gottesdienste“ finden am 19. Januar, am 15. März, am 21. Juni, am 20. September und am 15. November jeweils um 11 Uhr statt. Mehr dazu gibt es im Internet unter www.christuskirche-neuburg.de zu finden.