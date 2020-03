vor 32 Min.

Die Neuburger Fischer sorgen für Ordnung

Ein Müll-Anhänger bei Ramadama

Auch in diesem Jahr machten sich 16 Vereinsmitglieder des Neuburger Fischervereins in ihrer Freizeit – am Samstag, 7. März – auf den Weg, um für Ordnung zu sorgen: Sie begaben sich zu ihren gepachteten Weihern im Naherholungsgebiet Weichering, zum Zaunerweiher in Zell und zum Bachweiher in Feldkirchen, die die Natur hier von Unrat und Müll des vergangenen Jahres zu befreien.

Die Fischer sammelten an den Ufern und im umliegenden Gelände alles ein, was nichts in der Umwelt zu suchen hat – darunter Plastiktüten, Dosen, Flaschen und alte Grills, Autoreifen und andere größere Gegenstände. Der gesammelte Müll füllte schließlich einen ganzen Anhänger. Mit dieser Aktion wollen wir auch dafür sorgen, dass unsere Gewässer sauber bleiben.

Die sogenannte Ramadama-Aktion (zu deutsch „Räumen tun wir!“) bezeichnet man im bayerischen Sprachraum eine organisierte Aufräumaktion, bei der im öffentlichen Raum – sowohl in der Natur als auch in Wohngebieten – unter der ehrenamtlichen Beteiligung der Bevölkerung Müll zur fachgerechten Entsorgung gesammelt wird. Die Organisation übernehmen Gemeinden, Schulen, Bürgerinitiativen – und in diesem Fall der Fischerverein in Neuburg. (nr)

