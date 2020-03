Die Neuburger Geschäftswelt schließt ihre Türen - was jetzt?

Plus Seit Mittwoch haben die meisten Geschäfte wegen der Corona-Krise zu. Wie Citymanager Michael Regnet nun den Neuburger Unternehmern hilft.

Michael Regnet ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Kaum hat der Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings den Telefonhörer aufgelegt, klingelt es schon wieder. „Am Dienstag ging es bei uns zu wie in einem Callcenter“, sagt der 37-Jährige und lacht. Obwohl es unruhige Zeiten sind, scheint Regnet die Ruhe in Person zu sein. Seit OB Bernhard Gmehling den Citymanager am Montag zum zentralen Ansprechpartner für alle Wirtschaftsunternehmen in der Stadt ernannt hat, steht bei ihm das Telefon nicht mehr still. Mindestens 50 Gespräche hat er allein am Dienstag geführt. Denn Friseure, Kosmetikerinnen, Fahrradhändler, Reisebüro-Inhaber, Blumenhändler, Tätowierer und viele Selbstständige mehr hatten nach dem Ausruf des Katastrophenfalls zwei dringende Fragen: Muss auch ich mein Geschäft schließen? Und wenn ja: Bekomme ich vom Staat finanzielle Unterstützung?

Die Maßnahmen, die Ministerpräsident Markus Söder am Montag verkündet hat, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, haben bei so manchem örtlichen Händler für Verunsicherung gesorgt. So etwa bei Friseuren. Sie dürften nach einer Empfehlung der Innungskammer weiter öffnen. „Doch die meisten Läden in Neuburg machen zu“, sagt Regnet. Gleiches gilt für Kosmetikstudios sowie Reisebüros und Versicherungsagenturen.

Stadtmarketing-Leiter Michael Regnet. Bild: Stadt Neuburg Coronavirus: Manche Entscheidungen muss Michael Regnet selbst treffen

Immer wieder hat er aber auch Händler am Telefon, die sich in ihrer Tätigkeit nicht exakt in den Vorgabenkatalog der Staatsregierung einordnen lassen – so wie beispielsweise ein Fahrradgeschäft oder ein PC-Laden. In diesen Fällen muss Michael Regnet auch einfach mal eigene, pragmatische Entscheidungen treffen: reparieren ja, verkaufen und beraten nein. Auch Blumenläden müssen schließen, dürfen aber einen Lieferdienst anbieten. Damit man in Zeiten wie diesen den Überblick behält, hat das Stadtmarketing auf seiner Homepage eine Liste mit Geschäften veröffentlicht, die noch geöffnet haben. Die Daten werden ständig aktualisiert.

„Die meisten reagieren verständnisvoll auf die Anordnungen“ , sagt Regnet. Nur selten gebe es Diskussionen mit den Händlern, ob ein Laden wirklich zur Grundversorgung dient. Sollte sich ein Unternehmer entgegen des Verbots entschließen, sein Geschäft zu öffnen, dann ist dafür das Landratsamt zuständig. Wie die Behörde auf Nachfrage mitteilte, kontrolliert sie aber nicht aktiv, ob die Schließungen und die eingeschränkten Öffnungszeiten eingehalten werden, sondern reagiert nur auf Hinweise aus der Bevölkerung oder der Polizei.

Stadtmarketing: Hier finden Unternehmer staatliche Hilfsmaßnahmen

Neben der Frage, ob ein Geschäft offenbleiben oder schließen muss, brennt den Unternehmern aber noch eine weitere Frage unter den Nägeln: Wie komme ich an die von Markus Söder versprochene finanzielle Soforthilfe? Michael Regnet und sein Team haben dafür alle Hilfsmaßnahmen zusammengefasst, die es im Augenblick gibt: Kurzarbeit, Steuerstundungen, Kredite der LfA Förderbank Bayern – und natürlich die „Soforthilfe Corona“, bei der Unternehmer, Freiberufler und freischaffende Künstler zwischen 5000 und 30.000 Euro erhalten und dieses Geld auch nicht zurückzahlen müssen. Alle Mitglieder des Stadtmarketings erhalten die Infos inklusive der entsprechenden Anträge per Mail, Nicht-Mitglieder können sich auf der Homepage des Stadtmarketings darüber informieren.

Eines der Unternehmen, das die Corona-Krise mit als erste und dann auch noch knüppelhart getroffen hat, ist WBLT aus Oberhausen-Kreut. Das Unternehmen plant und realisiert im Jahr etwa 500 Veranstaltungen – angefangen vom Hofgartenfest in Neuburg bis zu Großveranstaltungen, Messen und Konferenzen mit mehreren Tausend Besuchern. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Jochen Graf sagte, seien ihnen bereits Anfang Januar erste Aufträge weggebrochen – als Veranstaltungen mit internationalen Gästen wie etwa die Tourismusmesse ITB in Berlin oder der Autosalon in Genf abgesagt wurden. Mittlerweile liegt das komplette Eventgeschäft brach. Die Umsatzeinbrüche liegen laut Graf im „siebenstelligen Bereich“.

So hart trifft die Corona-Krise die Eventfirma WBLT

Der Blick in die Zukunft ist für WBLT nicht rosig. Denn der Wirtschaftseinbruch habe zur Folge, dass Unternehmen nun ihre Budgets zusammenstreichen und an Stellen sparen würden, wo es am wenigsten wehtut. Und das seien unter anderem Veranstaltungen. „Wir sind Luxus“, sagt Graf über seine Firma und das, was sie anbietet. Für „mindestens sechs Monate“ sei der Markt für Unternehmen wie WBLT nun tot, vielleicht sogar noch länger. Denn jeden Tag kommen neue Nachrichten über Absagen. So wurde am Dienstag bekannt, dass nun auch die Fußball-Europameisterschaft auf nächstes Jahr verschoben wurde. Den Auftrag für ein Public Viewing in München kann WBLT nun ebenfalls abschreiben. Graf: „Für uns ist das eine harte Zeit.“

Im Augenblick weiß niemand, wie lange die Situation in dieser Form andauern wird. Zwei Wochen? Vier Wochen? Oder gar noch länger? Michael Regnet denkt deshalb schon einen Schritt weiter und macht sich jetzt schon Gedanken darüber, wie es mit der Neuburger Geschäftswelt nach der Corona-Krise weitergeht. „Wenn die Läden wieder öffnen, werden die Leute sicherlich nicht sofort wieder einkaufen gehen“, vermutet er. Doch genau das wäre notwendig, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Deshalb plant er jetzt schon, eine große Solidaritätskampagne zu starten. Das Ziel: Die Menschen sollen bewusst in den Neuburger Geschäften einkaufen, damit diese eine Chance haben, sich von den Umsatzeinbußen zu erholen. „Eine solche Aktion wird dann nicht nur wenige Wochen, sondern sicherlich bis Ende des Jahres laufen“, sagt Regnet.

Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. „Im Augenblick reagieren wir nur.“ Beratung und Unterstützung sind für das Stadtmarketing das Gebot der Stunde. Und Mut zusprechen. Dann klingelt wieder das Telefon. Michael Regnet wird in den nächsten Tagen und Wochen wohl noch viele Fragen beantworten müssen.

Kontakt: Stadtmarketing-Leiter Michael Regnet steht für Fragen rund um wirtschaftliche Belange bereit: telefonisch unter 08431/5362111 oder per Mail unter regnet@stadtmarketing-neuburg.de.

