Die Neuburger Rundschau bleibt für Sie dran

Auch unsere Druckerei in Augsburg-Lechhausen ist von der Krise beeinträchtigt und kann nicht die gewohnten Umfänge produzieren. Die Arbeitstage von Journalisten werden zum Kraftakt.

Von Norbert Eibel

In diesen Tagen ist nichts wie sonst. Corona hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. An manche Begleiterscheinungen, wie leer geräumte Regale im Supermarkt, gewöhnt man sich schneller und kann reagieren – zum Beispiel die Einkaufszeiten ändern. Andere Dinge bleiben eine ständige Herausforderung, etwa der Arbeitsalltag. Das trifft auf viele von Ihnen genauso zu wie auf uns. Sie, liebe Leser, merken das ganz unmittelbar, weil der Lokalteil der Neuburger Rundschau nicht mehr den gewohnten Umfang hat.

Von Corona beeinträchtigt: die Redaktion der Neuburger Rundschau

Die Erklärung ist einfach: Auch unsere Druckerei in Augsburg-Lechhausen ist von der Krise beeinträchtigt und kann nicht die gewohnten Umfänge produzieren. Die Arbeitstage werden zum Kraftakt – und es wird immer noch komplizierter. Ab heute arbeitet fast das gesamte Team der Neuburger Rundschau im Homeoffice, damit das Virus uns nicht komplett lahmlegt. In der Redaktion verbleibt lediglich ein Einzelkämpfer als Notbesetzung und Koordinator.

Dabei fehlte es in der vergangenen Woche (noch) nicht an Themen. Die Folgen der Krise vor Ort, über die wir Sie online und in gedruckter Form informieren, haben uns in Atem gehalten. Darüber hinaus gibt es viele Geschichten, die Mut machen – von Zeitgenossen, die allen Widrigkeiten trotzen und menschlich bleiben. Nicht zu vergessen sind die Stichwahlen um den Einzug in die Rathäuser am Sonntag. Darüber zu berichten, ist in Zeiten von Kontaktsperren sehr kompliziert, denn die Gesprächspartner sind nur per Telefon und Mail erreichbar.

Das alles ist natürlich kein Grund zu hadern, viele haben es in diesen Tagen schwerer. Und eines bleibt, das wollen wir Ihnen versichern: Wir berichten weiter täglich. So gut wir nur können.

