Die Oberhausener Rathausverwaltung ist umgezogen

Ab Montag ist das provisorische Rathaus in der ehemaligen Sparkassenfiliale untergebracht.

Von Manfred Dittenhofer

Wer diese Woche das Rathaus von Oberhausen erreichen wollte oder einen Termin bei der Verwaltung brauchte, wurde vertröstet. Die Verwaltung hatte geschlossen. Denn das Rathaus zog diese Woche in das Behelfsquartier in der ehemaligen Sparkassenfiliale im Oberhausener Ortskern um. Das bedeutete für die Angestellten der Verwaltung und des Bauhofs: Möbel und unzählige Kisten schleppen. Abbau und Aufbau. Der Umzug fand in Eigenregie statt.

Wer diese Woche doch noch einen Termin bei Bürgermeister Fridolin Gößl bekam, saß in dem einzigen noch eingerichteten Büro. Das Gemeindeoberhaupt verlässt als Letzter das ehemalige Schulgebäude, das gute Dienste als Verwaltungszentrale geleistet hat, nun aber in die Jahre gekommen ist und ausgedient hat. Die Verwaltung hatte in dem alten Gebäude mit extremen Platzmangel zu kämpfen. Der Dachboden war vollgestopft mit Aktenordnern. Die veraltete Elektrik und eine Datentechnik, die immer wieder nachgebessert wurde, fallen nun in den leer geräumten Büros erst richtig ins Auge.

Diese Woche hieß es auch für Oberhausens Bürgermeister Kisten packen. Fridolin Gößl sagt dem alten Rathausgebäude Ade. Bild: Manfred Dittenhofer

Aus der Sparkasse in Oberhausen wird ein Rathaus

In der Übergangslösung müssen Bürgermeister, Geschäftsstellenleiterin und Mitarbeiter erst einmal noch enger zusammenrücken als bisher. Aber alle sind froh, dass sie überhaupt ein festes Dach über dem Kopf haben. Die Alternativlösung wären Bürocontainer gewesen.

Bereits am Montag waren die Datenleitungen umgestellt worden. Ein kritischer Punkt, denn das Rathaus muss via Internet erreichbar sein. Am Dienstag folgten die Telefonleitungen. So bleiben die Nummern, unter der man die Verwaltung erreicht, gleich. Die Postanschrift allerdings ändert sich von Hauptstraße 4 auf Hauptstraße 25. Und auch die Bekanntmachungstafel, die bisher vor dem Rathaus stand, wird verlegt.

Ein letzter Blick in die leeren Büros. Das ehemalige Rathaus soll nun zügig abgerissen werden, um Platz für den geplanten Neubau zu schaffen. Bild: Manfred Dittenhofer

Das alte Rathaus in Oberhausen wird abgerissen

Ab dem kommenden Montag, 14. Dezember, ist die Verwaltung wieder voll einsatzbereit. Aber wegen Corona müssen Besucher weiterhin vorher einen Termin vereinbaren.

Die Übergangslösung wird für etwa zwei Jahre benötigt. Das jetzige Rathaus wird abgerissen, an dessen Stelle wird ein neues gebaut, das im Dezember 2022 fertig sein soll. Es wird neben ausreichend Platz für die Mitarbeiter auch einen Sitzungssaal und ein Trauungszimmer haben. Bisher werden Trauungen im Büro des Bürgermeisters durchgeführt, Gemeinderatssitzungen finden im Feuerwehrhaus statt.

