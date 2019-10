vor 23 Min.

Die ÖDP versucht es erneut im Landkreis

Vor fünf Jahren hat sich schon einmal ein Kreisverband der Ökopartei gegründet. Lange halten konnte er sich nicht. Jetzt gibt es einen Neustart.

Von Claudia Stegmann

Die Parteienlandschaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist um eine politische Kraft bunter: Am Dienstag hat sich in Neuburg ein Kreisverband der Ökologisch-Demokratische Partei ( Ökologisch-Demokratische Partei) gegründet. Die Idee dazu hatten Holger Geißel aus Rohrenfels und Monika Bichler aus Ehekirchen-Bonsal, die beide auch in der Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes mit dem 5G-Standard aktiv sind. Den Vorstand hat dementsprechend Holger Geißel übernommen, Monika Bichler ist seine Stellvertreterin. Dazu kommt ein zweiter Stellvertreter-Posten, den Michael Stichlmair aus Schrobenhausen übernommen hat. Das Vorstandsteam komplettieren Martin Fischer (Kassier und Schriftführer) sowie die Beisitzer Carola Hentschel aus Burgheim-Straß und Monika Bichlers Ehemann Klaus Harsch. Sandy Grande aus Neuburg soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zur Beisitzerin gewählt werden.

Die Bestrebungen der Ökologisch-Demokratische Partei, im Landkreis Fuß zu fassen, sind nicht neu. Schon 2014 hat sich ein Kreisverband gegründet, in dem auch schon Michael Stichlmair und Sandy Grande aktiv waren. Damals wollte sich die Ökologisch-Demokratische Partei unter anderem einem fußgänger- und fahrradfreundlichen Verkehrskonzept für Neuburg widmen. Der Kreisverband konnte sich personell allerdings nicht halten und musste sich nach kurzer Zeit wieder auflösen.

Welche Themen der Kreisverband der ÖDP dieses Mal verfolgt

Am Dienstag gab es also einen Neustart. Zu den Schwerpunktthemen der Ökologisch-Demokratische Partei gehört dieses Mal der Mobilfunk und die damit verbundene Strahlung. „Das war die Initialzündung für die Gründung des ÖDP-Kreisverbands“, sagt Holger Geißel, der von 1996 bis 2002 für die Grünen im Neuburger Stadtrat saß, ein Jahr später aber aus der Partei austrat. Jetzt hätten sich die BI-Mitglieder überlegt, welche Partei ihren Überzeugungen am nächsten käme – und sich schließlich für die Ökologisch-Demokratische Partei entschieden. Die Ökopartei fordert unter anderem eine Senkung der Mobilfunkgrenzwerte und ausreichend staatliche Mittel für die Mobilfunkforschung, um sie von den Industrie-Interessen unabhängig zu machen.

Darüber hinaus will sich der Kreisverband dem Trinkwasserschutz widmen. „In das Grundwasser dringen zu viele Pestizide, Düngestoffe und Arzeimittelrückstände“, sagt Monika Bichler, die in Bonsal eine Naturheilkundepraxis betreibt. Bei manch ihren Patienten hätte sie schon Bleiwerte im Blut entdeckt, was sie auf ein verunreinigtes Trinkwasser zurückführe. Deshalb sei es wichtig, ein Auge auf ein sauberes Grundwasser zu haben.

Bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr klinkt sich die Ökologisch-Demokratische Partei bei der Partei „Die Linke“ mit ein. Zusammen mit den Kollegen von der Piratenpartei und der Satirepartei „Die Partei“ wollen sie den Sprung in den Kreistag und/oder den Neuburger Stadtrat schaffen. Für Bewerbungen in den Gemeindegremien sei die Zeit zu kurzfristig gewesen.

