vor 50 Min.

Die Öffnung der Gärtnereien kam gerade noch zur rechten Zeit

Silke Blei von der Gärtnerei Schreiber in Rennertshofen hat sich über den Öffnungstag am Mittwoch gefreut wie lange nicht mehr. „Wenn wir unseren Betrieb jetzt auflassen dürfen, dann könnte es gut werden“, sagt sie.

Von Claudia Stegmann

Es gibt diese Momente, da blutet Silke Blei das Herz. Wenn das Gewächshaus voll mit herrlichen Ranunkeln steht und sie weiß, dass ein Großteil auf dem Kompost landen wird. Wenn Primeln, Gänseblümchen und Vergissmeinnicht traurig ihre Köpfe hängen lassen, bevor sie als Frühlingsgruß auf Balkonen, Terrassen oder vor der Haustüre ihre Pracht zeigen konnten. Und wenn sie Salatpflänzchen wegwerfen muss, weil keine Kunden da sind, die sie kaufen könnten. Silke Blei mag sich den Berg aus weggeworfenen Blumen, Pflanzen und Gemüsesetzlingen nicht vorstellen, der sich seit mittlerweile über einem Jahr in der Gärtnerei Schreiber in Rennertshofen aufgetürmt hat.

