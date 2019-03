vor 4 Min.

Die Polizei fahndet nach dieser Frau: Wer kennt sie?

Sie hat in einer Drogerie in der Ingolstädter Innenstadt mindestens zweimal etwas geklaut. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera gefilmt.

Eine unbekannte Frau hat in mindestens zwei Fällen Parfümprodukte und diverse andere Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße in Ingolstadt gestohlen. Der Beuteschaden betrug insgesamt knapp 550 Euro. Die Ladendiebin wurde am 17. und 24. Februar, beide Male ein Donnerstagvormittag, von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet um Hinweise zur Person unter Telefon 0841/9343-2222. (nr)

Themen Folgen