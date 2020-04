Die Polizei kontrolliert bei der Maskenpflicht mit Augenmaß

Plus Ab heute muss jeder beim Einkauf Maske tragen. Auch für Polizeibeamte gilt die Pflicht.

Die einen mögen es schlicht und dezent, andere tragen knallige und bunt gemusterte Stoffe. Gesichtsmasken gehören mittlerweile zum gewohnten Bild. Viele Menschen tragen sogenannte Communitymasken, um sich und andere Menschen vor dem Virus zu schützen. Ab heute ist die bisher freiwillige Sache eine Pflicht.

Beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen muss ein Schutz vor Nase und Mund getragen werden

In Bayern muss, wer einkauft oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt, einen Schutz vor Mund und Nase tragen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am vergangenen Montag erklärt – die anderen Bundesländer sind nachgezogen. Damit soll die weitere Ausbreitung des Virus gebremst werden. Insbesondere beim Sprechen, Husten oder Niesen werden mit dem Stoff vor den Atemwegen die Tröpfchen, die das Virus tragen, nicht so weit in die Umgebung verbreitet.

Für die Polizeibeamten bedeutet das eine weitere Aufgabe mehr. Neben den Kontrollen zur Ausgangsbeschränkung kommt ab heute auch die Maskenpflicht. „Wir werden mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl kontrollieren“, sagt Karl Höpfl, Sprecher beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Es gehe nicht darum, möglichst viele Anzeigen zu verteilen. Die neuen Verordnungen müssten sich bei der Bevölkerung erst einspielen. „Aber wir schauen schon, dass sich jeder daran hält.“

Polizisten tragen im Dienst einen Mund-Nasen-Schutz

Mit zunehmender Dauer der Maskenpflicht werden Verstöße auch zur Anzeige gebracht. Der Bußgeldkatalog wird entsprechend an die neue Gesetzeslage angepasst. „Wir hoffen sehr, dass sich die Bürger daran halten. Nur so können Freiheiten zugelassen werden“, sagt Höpfl. Besonders in dieser Situation müssen Beamte Vorbilder sein. Daher tragen auch die Beamten im Dienst Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei im Landkreis sei gut ausgestattet und alle Beamten hätten Schutzmasken bekommen, so Höpfl. Kontrolliert wird nicht nur von der Polizei. Auch kommunale Ordnungsdienste beobachten die Situation. Wer sich in Geschäften aufhält oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt, muss eine Maske tragen. Das dürfen auch selbst genähte Modelle sein. Wichtig ist, dass Mund und Nase bedeckt sind. Sogar Schals oder Tücher werden akzeptiert. Höpfl betont in diesem Zusammenhang aber: „Es ist nicht Sinn der Sache, tagelang denselben Schal vor dem Gesicht zu tragen.“

Ladenbesitzer müssen ein Hygienekonzept umsetzen

Nicht nur die Bevölkerung ist ab heute in der Pflicht. Auch Ladenbesitzer müssen, wenn sie öffnen wollen, ein Hygienekonzept umsetzen und sind dafür verantwortlich, dass dieses auch eingehalten wird. „Einzelhändler dürfen daher sehr wohl von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Kunden ohne entsprechenden Mundschutz abweisen“, sagt Höpfl.