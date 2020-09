vor 35 Min.

Die Polizei wird immer digitaler

Bayerns Innenminister und die Digitalministerin besuchten das „Digitale Ausbildungsseminar“ in Eichstätt

Von Dorothee Pfaffel

An den Schulen ist spätestens seit der Corona-Pandemie klar, dass der Unterricht ohne digitale Hilfsmittel nicht mehr vorstellbar ist. Nun hält die Digitalisierung aber auch immer mehr Einzug in die Ausbildung, unter anderem in die der Polizisten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Digitalministerin Judith Gerlach waren am Dienstag zu Gast bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt und sahen sich das bayernweite Pilotprojekt „Digitales Ausbildungsseminar“ an.

Sowohl Herrmann als auch Gerlach zeigten sich begeistert von dem Projekt, das seit Dezember 2019 läuft. Vor allem lobten sie die Eigeninitiative der Eichstätter, die die Idee selbst vorangetrieben hätten. Das „Digitale Ausbildungsseminar“ sei ein Vorbild für andere Abteilungen der Staatsverwaltung, sagte der Innenminister.

Anhand einer Unterrichtssequenz und einer praktischen Einsatzübung konnten sich der Innenminister und die Digitalministerin ein Bild davon machen, wie sich die Digitalisierung in Theorie und Praxis der Ausbildung niederschlägt. Das Thema der Übung: Einbruchsdiebstahl. Zuerst lernten die Auszubildenden die strafrechtlichen Hintergründe an der digitalen Tafel und mit ihren Laptops. Dann folgte ein Rollenspiel im Freien: Ein Hausmeister meldet den Einbruch, die Polizei kommt. Den Ausweis des Zeugen scannen die Polizisten mit dem Smartphone, seine Aussage tippen sie gleich in den Laptop. Außerdem zeichnen sie eine digitale Skizze des Tatorts auf dem Tablet. Stift und Block kommen nur noch wenig zum Einsatz. Vor allem Digitalministerin Gerlach stellte interessiert Fragen, zum Beispiel, ob den Polizisten mit einer Spracherkennungssoftware geholfen wäre, damit sie die Aussagen nicht eintippen müssen.

Auch bei der Polizeiinspektion Neuburg ist Digitalisierung kein Fremdwort. Die Polizisten sind zwar nicht von Grund auf digital ausgebildet worden, doch sie haben seit ungefähr einem Jahr einige Smartphones und Laptops, die von allen genutzt werden können. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel bei Lastwagen-Kontrollen und bei größeren Unfällen. „Es ist aber noch einmal eine andere Sache, wenn man das von der Pike auf gelernt hat“, findet der stellvertretende Dienststellenleiter der PI Neuburg, Hubert Scharpf. „Das ist schon noch mal ein Vorteil.“ Kritisch sieht er allerdings die noch nicht flächendeckend vorhandene Netzabdeckung. "Bayern

