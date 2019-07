vor 42 Min.

Die Preise für Immobilien in Ingolstadt sind teuer, aber normal

In den vergangenen zehn Jahren sind die Preise für Häuser und Wohnungen in der Region Ingolstadt um 79 Prozent gestiegen. Doch der rasante Anstieg scheint gebremst.

Von Manfred Dittenhofer

Dass die Preise für Immobilien in Ingolstadt und im Umland hoch sind, ist kein Geheimnis. Dennoch sehen die Experten der Sparkasse und der Bausparkasse LBS weder eine Immobilienblase noch prognostizieren sie einen weiteren rasanten Anstieg der Preise. Die Nachfrage wird hoch bleiben. Die Preise aber können dennoch nicht so weiter steigen wie bisher. Wieso? Weil sich sonst noch weniger Menschen eine Immobilie leisten können und damit die Nachfrage zurückgehen könnte.

So mancher legt sich eine Immobilie als Geldanlage zu

Sehr viele Menschen in Bayern möchten gerne ihre eigene Immobilie bewohnen. Sie gilt als gute Geldanlage fürs Alter. Man ist sicher vor Mietsteigerungen und vor einer plötzlichen Eigenbedarfsanmeldung des Vermieters. Allerdings stellt der Kaufpreis eine enorme Hürde hin zum eigenen Haus dar. Und der hängt nicht nur von der Nachfrage ab, die von Investoren, die keine Zinsen mehr für ihr Geld bekommen, noch verstärkt wird. Die Materialpreise, die Handwerker und die gesetzlichen Verordnungen tun ihr Übriges, um den Baupreis nach oben zu treiben.

Für einige ist die Eigenkapitalquote eine Hürde

Trotzdem: „Ein großer Teil der Wohnraumnachfrage geht in Richtung Wohneigentum. Jeder vierte Mieter will in den nächsten zehn Jahren Eigentümer einer Immobilie werden“, berichtete Erwin Bumberger, Vorstandsvorsitzender der LBS Bayern, bei einem Pressegespräch über den Immobilienmarkt in Ingolstadt und der Umgebung. Die niedrigen Zinsen würden den Preissteigerungen zumindest zum Teil entgegenwirken. Ebenso auswirken würden sich die Niedrigzinsen aber auch auf das Ansparverhalten der Kauf- und Bauwilligen. Da man auf sein Erspartes keine Zinsen mehr bekommt, sei der Anreiz zum Sparen kleiner. So sei es schwieriger, für die eigene Immobilie ein eigenes Finanzpolster anzulegen, so Bumberger weiter. Und genau dieses Eigenkapital, momentan im Durchschnitt rund 20 Prozent des Gesamtpreises (ohne die Unterhaltungskosten, für die man noch einmal rund neun Prozent vom Kaufpreis rechnet), ist dann aber auch oft die Hürde, die manche zu ihrem Traumhaus oder der Traumwohnung nicht schaffen.

Rund 70.000 Wohnungen bräuchte Bayern pro Jahr, um dem Bedarf gerecht zu werden. Allerdings hinkt der Freistaat trotz gestiegener Bautätigkeit diesen Vorgaben der Staatsregierung noch hinterher. Gebaut wurden im vergangenen Jahr rund 60.000 und auch die Jahre zuvor waren es zu wenig. Das wirkt sich seit Jahren auf die Preise von Immobilien aus.

Durchschnittlich stiegen die Kaufpreise der von den Maklern der Sparkassen-Finanzgruppe vermittelten Häuser und Wohnungen 2018 um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Klingt für unsere Region noch einigermaßen moderat. Der Markt bewegt sich momentan, laut Karl-Heinz Schlamp, Vorstandsmitglied der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, aber eher seitwärts. Die großen Preisanstiege seien vorbei. Blickt man aber auf die vergangenen zehn Jahre, sieht man einen enormen Preiszuwachs: Von 2009 bis 2019 haben sich die Immobilien im Durchschnitt um 79 Prozent verteuert. Die Löhne sind im selben Zeitraum lediglich um rund 25 Prozent gestiegen.

Eine durchschnittliche gebrauchte Immobilie, die 2009 noch für 181.000 Euro zu haben war, kostet heute rund 324.000 Euro. In Ingolstadt finden sich die höchsten Immobilienpreise der Region – Doppel- und Reihenhäuser kosten dort zwischen 350.000 und 700.000 Euro, gebrauchte Eigentumswohnungen werden pro Quadratmeter zwischen 2000 und 4500 Euro gehandelt. Etwas günstiger geht es im Landkreis Eichstätt zu. Allerdings nicht im Speckgürtel von Ingolstadt. Stefan Winkler, Leiter der Immobilienabteilung der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, erwartet keine großen Preissprünge nach oben.

Allerdings glaubt er auch nicht an eine Preissenkung. Alle Wirtschaftsindikatoren würden nach oben zeigen – auch wenn am Horizont immer ein paar dunkle Wolken zu sehen seien.

