Die Schule beginnt

Infos vom Staatlichen Beruflichen Schulzentrum

Schulstart am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Max-von-Pettenkofer in Neuburg: Am Dienstag, 10. September, ist Einschreibung und Unterrichtsbeginn an der Berufsschule, den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege und der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Für berufsschulpflichtige Auszubildende, die im Schuljahr 2019/2020 ihre Ausbildung beginnen und an der Berufsschule Neuburg beschult werden, findet an folgenden Tagen um 8.10 Uhr die Einschreibung und der erste Schultag in den Gebäuden der Monheimer Straße 66 (Telefon 08431 5374-0) statt:

Kraftfahrzeugtechnik (Dienstag, 10. September)

Baugeräteführer (Dienstag, 10. September)

Elektrotechnik (Dienstag, 10. September)

Bankkauffrau/ -mann, Industriekauffrau/ -mann, Kauffrau/ -mann für Büromanagement, Verkäufer/ -in und Einzelhandelskauffrau/ -mann (Dienstag, 10. September)

Kauffrau/Kaufmann im E-Commerce (Dienstag, 10. September).

Für alle berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvertrag, die im Juli 2019 aus den Mittelschulen und anderen weiterführenden Schulen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen entlassen wurden, findet die Einschreibung an der Staatlichen Berufsschule, am Dienstag, 10. September um 8.10 Uhr statt.

Die Schulleitung bittet zur Anmeldung (online möglich unter https://www.bs-neuburg.de/Anmeldung) eine Kopie des letzten Zeugnisses und eine Kopie des Ausbildungsvertrages mitzubringen.

Der Unterricht für die Staatlichen Berufsfachschulen Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege sowie der Fachakademie für Sozialpädagogik beginnt am Dienstag, 10. September, um 8.10 Uhr (Treffpunkt in der Aula). Der erste Schultag für die neue OptiPrax-Klasse ist der 13. September 2019. (nr)