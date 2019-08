Die Talfahrt des Audi-Managers Rupert Stadler

Plus Rupert Stadler stand über Jahre für den Erfolg des Ingolstädter Autobauers Audi. Dann kam das Jahr 2015 und der Absturz begann. Nun droht Stadler ein Strafprozess.

Ein über Jahre sehr erfolgreicher, weit über die Stadt hinaus, bekannter Ingolstädter steht vor Gericht. Gegen ihn wurde lange ermittelt, dann wurde Anklage erhoben. Die Strafkammer prüfte die dicken Aktenordner, ließ die Klage gegen den Mann zu, schließlich begann der Prozess.

Der Mann bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement, dann, spät im Prozess, gibt er doch Fehler zu, legt eine Art Teilgeständnis ab, sagt einen Satz wie: „Das war meine Verantwortung.“ Ob dem Angeklagten eine drohende Haft erspart bleibt, ist ungewiss. Es gilt – bis zu einem rechtskräftigen Urteil – die Unschuldsvermutung.

Die Rede ist hier noch nicht von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Sondern von dem früheren Ingolstädter Oberbürgermeister Alfred Lehmann, der bereits wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht erscheinen musste. Im Gegensatz zu dem weit über die Stadt hinaus bekannten Lehmann hat aber der weit über Bayern hinaus bekannte Ingolstädter Stadler ein Gefängnis schon von innen gesehen.

Der frühere Vorstandsvorsitzende der Audi AG war bereits in U-Haft. Auch Stadler bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Und auch er könnte – wie es beim Ex-OB schon seit März der Fall ist – bald einen Strafprozess durchstehen müssen.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Stadler erhoben

Der Fall Lehmann und der Fall Stadler haben nichts miteinander zu tun. Gemeinsam ist den beiden bekanntesten Ingolstädtern, dass ihre Namen für den rasanten Aufstieg von Stadt und Autokonzern in den vergangenen Jahren stehen. Gemeinsam ist ihnen allerdings auch der Absturz, dass sie beide gerade mehr mit der Justiz zu tun haben, als ihnen lieb sein kann.

Das gilt für Stadler seit Mittwoch umso mehr. Nicht überraschend hat die schon seit Mai 2018 gegen ihn ermittelnde Staatsanwaltschaft München II Anklage gegen den früheren Star-Manager der VW-Tochter erhoben. Wegen Betrug, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung.

Ob das Landgericht München II die Klage zulässt, bleibt abzuwarten. Und ob Stadler – sollte es zum Prozess kommen – Verantwortung für den größten Skandal der Unternehmensgeschichte übernehmen muss, steht nicht fest. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sicher ist dagegen, dass der tiefe Fall des 56-Jährigen mit der Anklageerhebung nicht gestoppt wurde. Und die Fallhöhe ist hoch. Das Unternehmen weist am Mittwoch in einem Statement auch darauf hin, dass Audi während Stadlers knapp zwölf Jahren an der Spitze „ein international erfolgreiches Unternehmen geworden“ sei. Man hat die Verdienste Stadlers nicht vergessen.

Der kommt von einem Bauernhof in Wachenzell bei Eichstätt, studierte in Augsburg Betriebswirtschaftslehre und stieg 1990 bei Audi ein, wo damals noch Ferdinand Piëch Chef war. Stadler gewann das Vertrauen des VW-Patriarchen, machte im Konzern Karriere und wurde 1997 Leiter des Piëch direkt zuarbeitenden Generalsekretariats in der Wolfsburger Zentrale. 2003 kehrte er zurück nach Ingolstadt. Er wurde Finanzvorstand bei Audi. Sein Chef: Martin Winterkorn (der sich wegen des Abgasskandals wohl vor einem Braunschweiger Gericht wird verantworten müssen).

2007 rückte Stadler an die Spitze des Ingolstädter Audi-Konzerns

Als Winterkorn 2007 in Wolfsburg übernahm, rückte Stadler – als erster Nicht-Ingenieur – in Ingolstadt an die Spitze. Und es begannen fette Jahre, die dem Konzern Rekordwerte und der Region Wohlstand brachten. 2015 dann kam der VW-Abgas-Skandal an die Öffentlichkeit. Nach und nach wurde klarer, wie sehr Audi darin verstrickt ist. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln – und rückte im März 2017 kurz vor der Jahrespressekonferenz mit mehr als hundert Polizisten und Ermittlern in der Audi-Zentrale an.

Die Ermittlungen weiteten sich aus. Im Mai 2018 stand dann auch Stadler auf der Liste der Beschuldigten. Wenig später kam er in U-Haft. Wegen Verdunkelungsgefahr. Ende Oktober 2018 setzte das Oberlandesgericht München den Haftbefehl gegen Auflagen zwar außer Vollzug. Stadler kam frei, musste aber eine „empfindlich hohe“ Kaution hinterlegen, wie es heißt. Mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den Haftbefehl kam er zuletzt auch nicht weiter.

Diesel-Skandal: Was seit Entdeckung der VW-Affäre passierte 1 / 16 Zurück Vorwärts 3. September 2015:

VW räumt hinter den Kulissen gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein.

18. September 2015:

Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken.

23. September 2015:

Rücktritt von VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, zwei Tage später beruft der Aufsichtsrat Porsche-Chef Matthias Müller als Nachfolger.

15. Oktober 2015:

Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet einen Pflichtrückruf aller VW-Dieselautos mit Betrugs-Software an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt.

22. April 2016:

Der Abgas-Skandal brockt dem Volkswagen-Konzern für 2015 mit 1,6 Milliarden Euro den größten Verlust der Geschichte ein.

8. August 2016:

Das Landgericht Braunschweig gibt den Startschuss für ein Musterverfahren wegen milliardenschwerer Aktionärsklagen gegen VW.

25. Oktober 2016:

US-Rechtsstreit um VW-Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren: VW einigt sich auf 16 Milliarden Dollar Entschädigung an Kunden, Behörden, Händler und US-Bundesstaaten.

11. Januar 2017:

VW und das US-Justizministerium vergleichen sich in strafrechtlichen Fragen auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar.

31. Mai 2017:

Es wird bekannt, dass VW-Tochter Audi in Deutschland und Europa unzulässige Abgas-Software verwendet hat.

25. August 2017:

VW-Ingenieur James Liang wird in den USA zu 40 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte 2016 als Kronzeuge ausgepackt.

6. Dezember 2017:

Der frühere VW-Manager Oliver Schmidt wird in den USA wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze zu sieben Jahren Haft verurteilt.

12. April 2018:

VW-Markenchef Herbert Diess wird zum Nachfolger von Müller an der Konzernspitze berufen.

18. Juni 2018:

Der Chef der VW-Tochter Audi, Rupert Stadler, wird verhaftet. Die Ermittler werfen ihm Falschbeurkundung im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen vor.

10. September 2018:

Beginn des Kapitalanleger-Musterverfahrens vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Musterklägerin ist die Sparkassen-Fondstochter Deka Investment. Ziel des Prozesses ist eine Rahmenentscheidung, die für alle Beteiligten bindend ist.

30. Oktober 2018: Rupert Stadler wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Seinen Posten als Vorstandsvorsitzender ist er jedoch los. Bram Schot übernimmt seinen Posten.

31. Juli 2019: Die Staatsanwaltschaft München II erhebt Anklage gegen Rupert Stadler und drei weitere Manager. Ihnen wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

Und als Audi-Chef und VW-Konzernvorstand ist er längst abgelöst. Sein Nachfolger an der Unternehmensspitze – erst interimsmäßig, dann regulär bestellt – wird der Niederländer Bram Schot. Der hat einen Neuanfang initiiert, einen rigiden Sparkurs angeordnet und baut das mit vielen Problemen kämpfende und unter erheblichen Absatzproblemen leidende Unternehmen um. Allerdings werden Schots Nachrichten vom Aufbruch immer wieder von Altlasten des Abgas-Skandals überlagert. Nun mit der Anklage gegen seinen Vorgänger.

Um Stadler selbst ist es still geworden, seit er das Gefängnis verlassen durfte. Ab und zu wird er gesehen. Im Golfclub zuletzt, mal im Stadttheater oder bei einem Spaziergang. Es gibt Gründe für ihn, sich zurückzuhalten. Denn zu den Auflagen des Oberlandesgerichts gehört ein Kontaktverbot zu allen für das Ermittlungsverfahren relevanten Personen.

Zwangsläufig mehr wird man wohl erst wieder von ihm hören, sollte er – wie derzeit der Ex-Oberbürgermeister – vor Gericht kommen.

