17:36 Uhr

Die Unterstaller Jugend feiert sich

Seit 20 Jahren gibt es dort die Katholische Landjugendbewegung. Zum Geburtstag gab es ein Fest.

Von Marlene Guppenberger

Am Samstag feierte die Katholische Landjugendbewegung Unterstall (KLJB) ihr 20-jähriges Bestehen. Am Festabend war einiges geboten. Zu Beginn fand ein Festgottesdienst statt, welcher von Pfarrer Michael Sauer abgehalten und von der KLJB Unterstall selbst mitgestaltet wurde. Die Unterstaller Maibaummusi sorgte für die musikalische Gestaltung des Abends. Anschließend wurde der Festzeltbetrieb eröffnet. Die Ortsvereine sowie einige Jugendgruppen aus den Nachbarorten waren anwesend. Zunächst gratulierte Thomas Bauer, 3. Bürgermeister der Gemeinde Bergheim, der Katholischen Landjugend zu ihrem Jubiläum. Anschließend ergriff Vorsitzender Marco Benzinger das Wort. Sein besonderer Dank ging an Edeltraud Bauer, welche vor 20 Jahren die KLJB ins Leben gerufen hatte.

Vor der KLJB gab es keinen Treffpunkt für die Jugend in Unterstall

Sie selbst richtete anschließend ein paar Worte an die Jugendlichen: „Ich bin stolz, dass der Verein auch 20 Jahre später noch besteht und so groß geworden ist.“ Bauer erklärte, wie sie auf die Idee gekommen sei, eine solche Jugendgruppe zu gründen. Es habe keinen Verein gegeben, wo alle Jugendlichen aus dem Dorf zusammenkommen konnten. Die Unterstaller besuchten zwar zusammen den Kindergarten in Bergheim und anschließend die Grundschule in Unterstall. Doch danach gingen die Jugendlichen aus dem Ort meist getrennte Wege. Eine Jugendgruppe bot den jungen Leuten erstmals einen Treffpunkt im Ort und stärkte gleichzeitig den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl im Dorf. Das dieses Ansinnen gelungen sei, habe die KLJB in den vergangenen 20 Jahren gezeigt.

Im Anschluss überreichte Edeltraud Bauer ein kleines Geschenk. Dabei handelte es sich um ein altes Schild der Katholischen Landjugend, welches in Vergessenheit geraten war und von einigen ehemaligen KLJB-Mitgliedern selbst gestaltet wurde. Anschließend ehrte Marco Benzinger alle Gründungsmitglieder mit kleinen Präsenten. Nach dem offiziellen Teil ging der Abend in eine Party mit Barbetrieb über. Es wurde bis spät in die Nacht gefeiert, so wie es sich für eine Jugendgruppe eben gehört.

