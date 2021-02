11:30 Uhr

Die Volkshochschule Ingolstadt geht digital an den Start

Zum ersten Mal startet das Semester an der Volkshochschule Ingolstadt digital. Ob Sprachkurs, Sport oder Vortrag - jeder kann sich anmelden und zuschalten. Was angeboten wird.

Coronabedingt beginnt die Volkshochschule (Vhs) Ingolstadt das kommende Semester mit einem rein digitalen Kursangebot. Dieses bietet in unsicheren Zeiten eine Durchführungsgarantie, kann im Falle eines Lockdowns uneingeschränkt weitergeführt werden und hilft dabei, Kontakte und damit eine Ansteckungsgefahr zu reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Vhs.

Ein Höhepunkt stellt die Vortragsreihe „vhs.wissen.live“ dar. Rund zwanzig Vorträge geben von März bis Juni einen Einblick in aktuelle Themen, interessante Forschungsbereiche oder laden sogar zum virtuellen Museumsbesuch ein. Bei den Vortragenden handelt es sich um überregional bekannte, renommierte Experten, die exklusiv für Volkshochschulen im Livestream sprechen und über einen Chat Rede und Antwort stehen.

Ingolstadt: Im März finden um 19.30 Uhr folgende Vorträge statt

„Was ist Technik?“ (Dienstag, 2. März) mit Professor Wolfgang König , emeritierter Professor für Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin und ordentliches Mitglied von acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften .

, emeritierter Professor für Technikgeschichte an der und ordentliches Mitglied von acatech, . „Friedensprojekt Europa ?“ (Donnerstag, 4. März) mit Professor Hans Joas , Professor für Religionssoziologie an der Berliner Humboldt-Universität . Träger des Max-Planck-Forschungspreises.

?“ (Donnerstag, 4. März) mit Professor , Professor für Religionssoziologie an der Berliner . Träger des Max-Planck-Forschungspreises. „Green Deal“ (Freitag, 12. März) mit Professor Hans-Werner Sinn , emeritierter Professor für Volkswirtschaft an der LMU München , von 1999 bis 2016 Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.

, emeritierter Professor für Volkswirtschaft an der , von 1999 bis 2016 Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. „Zwischen Street Art und Poesie: Cy Twombly live im Museum Brandhorst“ (Donnerstag, 18. März): Direktor Achim Hochdörfer führt durch die Ausstellungsräume und erzählt, wie Cy Twombly bei der Gestaltung seiner späten „Rosen“-Bilder Verse bekannter Lyriker einfließen ließ.

live im Museum Brandhorst“ (Donnerstag, 18. März): Direktor Achim Hochdörfer führt durch die Ausstellungsräume und erzählt, wie bei der Gestaltung seiner späten „Rosen“-Bilder Verse bekannter Lyriker einfließen ließ. „Doping und Schattenwirtschaft statt olympischer Idee: Wie krank ist der Sport?“ (Dienstag, 23. März) mit Claudio Catuogno , stellvertretender Ressortleiter Sport der Süddeutschen Zeitung und Thomas Kistner , Sportjournalist des Jahres 2006.

, stellvertretender Ressortleiter Sport der und , Sportjournalist des Jahres 2006. Sklaverei: Eine globale Perspektive (Mittwoch, 24. März) mit Professor Andreas Eckert , Historiker und Afrikawissenschaftler an der Humboldt Universität Berlin .

Die Volkshochschule Ingolstadt bietet auch Sprach- und Sportkurse online

Auch das Erlernen von Sprachen ist an der Vhs Ingolstadt online möglich. Das Angebot des Frühjahrssemesters reicht von Deutsch als Fremdsprache über Englisch, Spanisch, Italienisch bis hin zu Chinesisch oder Japanisch.

Wer sich fit halten möchte, kann die Online-Yogakurse besuchen oder Vorträge über Gesundheitsthemen, etwa über den Umgang mit Demenzerkrankten am Samstag, 6. März, oder über Darmgesundheit am Dienstag, 23. März. Die Herstellung von Säuglingsnahrung wird am Mittwoch, 28. April erklärt.

Vhs Ingolstadt: Sobald es möglich ist, soll es ein Präsenzprogramm geben

Wer noch Berührungsangst mit Videokonferenzsystemen hat, kann am Samstag, 6. März, einen Einsteigerkurs für die Plattform „Zoom“ besuchen oder am Samstag, 27. Februar, das Seminar „Fit für den digitalen Wandel“. Weitere Themen, die im beruflichen und privaten Umfeld eine Rolle spielen, gibt es ebenfalls online: „Konfliktgespräche konstruktiv führen“ am Donnerstag, 18. März, „Entscheidungsfindung“ am Donnerstag, 6. Mai, oder „Effektiver lernen“ am Dienstag, 11. Mai.

Alle Kurse mit einer ausführlichen Beschreibung sind zu finden unter www.ingolstadt-vhs.de. Sobald Präsenzunterricht erlaubt ist, geht die Vhs Ingolstadt mit einem Präsenzprogramm an den Start. (nr)





Lesen Sie auch:

Themen folgen