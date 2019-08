vor 19 Min.

Die Welt der Klassik zu Gast in Ingolstadt

Der Konzertverein Ingolstadt bietet erneut ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Künstlern

Von Johannes Seifert

Für die neue Konzertsaison 2019/20 ist es dem Konzertverein Ingolstadt, unter dem Vorsitz von Eva-Maria Atzerodt, erneut gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit Solisten und Ensembles der Weltspitze zu präsentieren.

Den Auftakt am 24. September macht das renommierte „Van Baerle Trio“ aus Amsterdam mit Werken von Schumann und Schubert. Die holländischen Künstler gewannen 2013 den ARD-Kammermusikwettbewerb in München. Am 10. Oktober kommt das „Orion Streichtrio“ aus Basel an die Donau. Dieses Ensemble ist weltweit unterwegs und gab erfolgreiche Konzerte in England, Korea und der Schweiz. Im Mittelpunkt des Abends stehen Notationen von Dvorak, Kodaly und Beethoven. Vardan Marmikonian ist in Ingolstadt und der Region als herausragender Klavierinterpret bestens bekannt. Im Zusammenspiel mit der jungen Violin-Solistin Mariella Haubs werden am 23. Oktober Werke von Janacek, Brahms und Beethoven dargeboten. Ein Sonderkonzert mit dem Radio-Sinfonieorchester Bratislava und dem Stargeiger Noé Inui ist für 6. November geplant. Unter der Leitung des isländischen Dirigenten Gudni A. Emilsson stehen Werke von Tschaikowski und Dvorak auf dem Programm.

Der 1968 gegründete Musikförderpreis des Konzertvereins wird alljährlich einem anderen Instrumentenfach verliehen. In diesem Jahr bewerben sich am 20. November junge Künstler des Cello-Faches um die von Herrn und Frau Reissmüller gestiftete Auszeichnung. Die Kölner Akademie hat sich auf die Darbietung und Einspielung selten gespielter Werke spezialisiert. Dieses Ensemble wird am 3. Dezember im Zusammenwirken mit der gefragten Sopranistin Hanna Herfurtner Werke von Bach, Marcello und Händel präsentieren.

Auch 2020 geht die Konzertreihe weiter – am 24. Januar mit dem Mandelring-Quartett und Tae Hyung Kim am Klavier. Dieses Quartett zählt zur Weltspitze. Die Kombination Tuba und Violine ist selten. Mit Andreas Martin Hofmeir und Benjamin Schmid darf sich das Publikum am 18. Februar auf eine Reise in unbekannte Klangwelten freuen. Ein Liederabend mit dem Bariton Benjamin Appl und James Baillieu (Klavier) schließt sich am 29. Februar an. Werke der Romantik und der Klassik stehen dabei im Fokus. Das Armida-Quartett zählt zu den gefragten europäischen Kammermusik-Ensembles. Ihr Gastspiel in Ingolstadt mit Werken von Mozart, Verdi und Mendelssohn Bartholdy ist für den 11. März geplant. Am 18. März gastiert das Franz-Liszt-Kammerorchester Budapest mit Violin-Solistin Moné Hattori. Auf dem Programm stehen die Teufelstriller Sonate (Tartini) sowie das Violinkonzert in a-Moll von Bach. Die Sopranistin Anna Lucia Richter wird zusammen mit Gerold Huber (Klavier) am 22. April Lieder von Schubert und Wolf intonieren.

Raphaela Gromes (Cello) ist Gewinnerin des Bayerischen Staatspreises. Sie kommt mit Julian Riem und dem Arcis Saxophon Quartett am 7. Mai an die Donau. Es gibt Werke von Gershwin, Ravel und Bernstein zu hören.

Freuen darf man sich auch auf das Julia-Fischer-Quartett am 19. Mai. Zum Abschluss der Konzertreihe wird die Geigerin und Münchner Hochschulprofessorin zusammen mit ihren Partnern Werke von Beethoven, Mozart und Brahms darbieten.

Alle Konzerte im Theaterfestsaal beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es ab sofort unter (0841/8815798) oder unter www.konzertverein.de.

Themen Folgen