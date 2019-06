vor 7 Min.

„Die Welt ist heute ein musikalisches Buffet“

Daniel Gall alias San2 ist Sänger und kommt aus Ingolstadt. Im Juli tritt er auf dem Bluesfest in seiner Heimatstadt auf. Zuvor spricht er im Interview über seine Musik, Schicksalsschläge und seine Erwartungen

Von Johannes Seifert

Herr Gall, für alle, die es noch nicht wissen: Wie sind Sie zu Ihrem Künstlernamen San2 gekommen?

Oh, bitte nennen Sie mich San2! Nur wenige Menschen nennen mich Daniel. Früher war San2 nur mein ‘Graffiti-Tag’ – mein Name als Maler. Aber als ich Anfang des Jahrtausends ein Jahr in San Francisco lebte, fingen die Leute dort an, mich auch privat so zu nennen. Als ich 2002 wieder nach Deutschland kam, hielt ich daran fest. Heute stehe ich als San2 auf der Bühne, singe so meine Songs und identifiziere mich mit diesem Namen.

Was steckt hinter dem Titel Ihres neuen Albums ‘The Rescue’?

Bei ‘The Rescue’ geht es meist um das Zwischenmenschliche - um echte Nähe und verlorenes Glück in der Liebe. Unsere neuen Songs erzählen von Leidenschaft, Herzschmerz und der Suche nach Geborgenheit. Es geht darum, sich selbst besser kennenzulernen und mit sich im Reinen zu sein.

In welchem Zusammenhang steht der auf dem Album-Cover abgebildete Ford Mustang dazu?

Das ist ein Bild eines 1967er Ford Mustang, welches sich weniger auf den Titel als auf die Musik des Albums bezieht. Frei, kraftvoll und mit einer ungezügelten Wildheit kommt der Mustang daher. So frei, kraftvoll und wild ist auch der Sound des Albums.

Das Eröffnungsstück ‘Rescue Me’ greift die Thematik des Albumtitels auf – welche Geschichte erzählt der Song konkret?

‘Rescue Me’ handelt konkret von einer verloren gegangen Liebe, der man nicht nur nachweint, sondern verzweifelt feststellen muss, dass sie etwas ganz Besonderes war. Eine dieser Lieben, von denen man im Leben nicht zu viele geschenkt bekommt und man sie einfach nicht aufgeben möchte - auch weil man Angst hat, daran zu zerbrechen.

Der Song stammt aus der Feder Ihres Produzenten und Arrangeurs Geoff Gascoyne. Wie wichtig ist der britische Musiker und Entdecker von Jamie Cullum für Sie und Ihren Sound?

Schon beim letzten Album ‘Hold On’ hatte Geoff maßgeblichen Anteil an der Umsetzung und war für uns alle eine Art Mentor im Studio. Auf ‘The Rescue’ wollte ich mehr meine eigenen Vorstellungen verwirklichen. Trotzdem ist Geoffs Anteil immer noch groß, da er nicht nur Bass spielt, sondern auch die meisten Arrangements geschrieben hat.

Ist der Song ‘Trust In Me’ Ihre Antwort auf seinen Opener?

Nein, der Song ist halb-biografisch: 2014 starb meine Mutter an den Folgen einer Krebserkrankung. Ich habe ihren Leidensweg auf ein junges Liebespaar projiziert und mir vorgestellt, wie ich als Partner damit umgehen würde.

Und wie kommt ein junger Teenager zum Soul und Rhythm’n’Blues?

Soul und Gospel mochte ich schon als kleiner Junge und wurde da im Plattenschrank meiner Eltern fündig. Ich werde oft gefragt, warum ein weißer Sänger aus Bayern Blues und Soul spielt. Die Antwort lautet: Weil es 2019 und nicht 1919 und die Welt heute ein musikalisches Buffet ist!

Wer sind Ihre persönlichen Helden in dem Genre?

Natürlich die klassischen Helden der 1960er und 70er Jahre, aber auch junge Retro-Acts wie Vulfpeck, die Scary Pockets oder Lake Street Dive aus den USA, die Soulsängerin Laura Mvula aus London oder einige Bands aus Skandinavien...

Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem neuen Album?

Ein neues Album zu veröffentlichen, ist erst ein wenig wie ein Baby auf die Welt zu bringen. Nach der Veröffentlichung ist es dann wie beim Curling: Ab dem Moment, wenn du das Eisen loslässt, kannst du nur noch zusehen, wohin die Reise geht und von links und rechts ein wenig fegen, damit es die Richtung behält... – jetzt bin ich gespannt, wie unseren Fans ‘The Rescue’ gefällt und freue mich, die neuen Songs endlich auf die Bühne zu bringen.

Interview: Thorsten Hengst

Am 12. Juli um 20 Uhr tritt Daniel Gall alias San2 in seiner Heimatstadt Ingolstadt im Kulturzentrum auf dem Bluesfest auf.

