Die Zahl der tödlichen Unfälle in der Region steigt

Sieben Menschen verlieren auf den Straßen um Neuburg 2019 ihr Leben. Dazu sind immer mehr alkoholisierte Fahrer unterwegs. Ein Raser hat es besonders eilig.

Es ist die wohl traurigste Zahl aus der Unfallstatistik der Polizei Neuburg, die sie am Montag veröffentlicht hat: Sieben Menschen haben im vergangenen Jahr bei Unfällen ihr Leben verloren – und damit fünf mehr als 2018. Die Ursachen: zu schnell unterwegs und anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen. Hierbei fällt besonders auf, dass vier der sieben getöteten Menschen zwischen 18 und 20 Jahre alt waren. Nicht die einzigen Zahlen, die in der Unfallstatistik überraschen.

Immerhin hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle im Gebiet der Polizei Neuburg etwas verringert: 1777 Mal hat es im vergangenen Jahr gekracht und damit 27 Mal weniger als 2018. Bei 544 Unfällen waren Wildtiere beteiligt – am häufigsten Rehe, dafür ist die Zahl der Zusammenstöße mit Schwarzwild stark gestiegen. Drei Personen wurden bei Wildunfällen mit Rehen schwer und eine leicht verletzt, geht aus der Statistik hervor. Insgesamt 313 (2018: 362) Menschen wurden durch die Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr verletzt. Die Schadenshöhe aller Zusammenstöße beträgt 3,2 Millionen Euro.

Alkohol am Steuer und Fahrerflucht sind in Neuburg große Themen

Nach wie vor ein Problem in der Region ist das Fahren unter Alkoholeinfluss. Waren es vor zwei Jahren noch 23 Unfälle, hat es wegen Trunkenheit am Steuer im vergangenen Jahr gleich 31 Mal gekracht – immerhin ein Plus von 35 Prozent. Gleich- geblieben ist die Zahl der Unfälle, die unter Drogeneinfluss passiert sind – nämlich einer. Um Alkoholunfälle möglichst einzudämmen, hat die Neuburger Polizei auch im Jahr 2019 verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt. Dabei erwischten die Beamten 83 Autofahrer alkoholisiert und 27 mit Drogen am Steuer, heißt es in der Statistik weiter. In 19 Fällen ist es den Beamten sogar gelungen, eine Trunkenheitsfahrt unmittelbar zu verhindern. Im Bereich „Alkohol am Steuer“ verzeichnet die Inspektion eine starke Zunahme, was auch an den intensiven Kontrollen liegt.

Nahezu täglich, so hat man den Eindruck, ist in der Zeitung zu lesen, dass die Polizei nach Fahrern sucht, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernt und damit Fahrerflucht begangen haben. Für die Besitzer des zerkratzten oder beschädigten Wagens ist das besonders ärgerlich. Der Eindruck täuscht tatsächlich nicht: Zwar war die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, leicht rückgängig. Im Bereich der Polizeiinspektion Neuburg ereigneten sich dennoch insgesamt 334 (2018: 356) dieser Unfälle. In 39 Prozent der Fälle konnten die Beamten den Verursacher ausfindig machen.

Mehr Unfälle mit Radlern in Neuburg

Gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle mit Radfahrern. Im Bereich Neuburg kam es zu 81 (2018: 68) Unfällen. Dabei wurden 75 Menschen verletzt und damit elf mehr als im Jahr zuvor. Die Neuburger Polizei teilt in ihrer Statistik mit, dass sie auch künftig Radfahrer, insbesondere im Hinblick auf Ausrüstungsvorschriften (Fahren ohne Licht) und Verhaltensvorschriften (Rotlichtverstöße, Gehwegbenutzung) kontrollieren wird. Zudem appelliert die Polizei an die Eltern, die Fahrräder ihrer Kinder im Hinblick auf die Verkehrssicherheit regelmäßig zu prüfen.

Einen eindeutigen Unfallschwerpunkt konnten die Beamten nicht ausmachen. Viele Verkehrsunfallfluchten ereigneten sich jedoch auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten. An der auffälligen Stelle B16/Sankt-Andreas-Straße ereigneten sich erneut mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten, weshalb bis zum geplanten Umbau im Jahr 2021 Maßnahmen getroffen wurden, die die Unfallzahlen verringern sollten. An den weiteren Punkten an der B16 sowie den Staatsstraßen 2214 und 2035 überwachte die Polizei intensiv die Geschwindigkeiten.

Auch 2019 hatte es die Polizei wieder mit Rasern zu tun. Knapp 1000 Verstöße verzeichneten die Beamten. 17 Raser mussten ihren Führerschein abgeben. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer, der anstatt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern mit 107 Kilometern pro Stunde unterwegs war.