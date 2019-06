vor 47 Min.

Die alte Turnhalle kommt weg

Rennertshofener Gemeinderat stimmt für den Abriss

Die alte Schulturnhalle in Rennertshofen bleibt nur so lange in Benutzung, bis die neue Halle zur Verfügung steht. Dann wird sie abgerissen. Das entschied der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung am Dienstag. Das Thema war durch eine Initiative von Erlbachs Ortssprecher Wolfgang Reiner auf die Tagesordnung gekommen. Vor dem Rathaus hatten vor allem Vereinsangehörige dafür demonstriert, die alte Turnhalle für verschiedene Vereinsaktivitäten zu erhalten (wir berichteten). Rund 100 Unterschriften hatten die Turnhallen-Freunde am Dienstagabend gesammelt.

Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurde die Thematik noch einmal auf die Tagesordnung genommen. Da der Gemeinderat den Bürgerwillen sehr ernst nahm, wie Bürgermeister Georg Hirschbeck betonte, wurden alle Optionen noch einmal diskutiert. Doch egal wie es die Ratsmitglieder drehten: sowohl eine Komplettsanierung der bestehenden Halle inklusive dem Neubau einer kleineren Einfachturnhalle als auch eine Teilsanierung der alten Turnhalle würden die Kosten enorm nach oben schrauben. Die Rede ist von knapp zwei Millionen Euro, die notwendig wären, um die jetzige Turnhalle erhalten zu können.

So beschloss der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen zwar mit einigen Gegenstimmen, aber deutlich mehrheitlich, wie Hirschbeck betonte, dass an der bisherigen Planung festgehalten wird. Sobald die neue Turnhalle einsatzbereit ist, kommt die alte weg. (mad)

