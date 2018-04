vor 4 Min.

Die letzte Breze ist hier noch lange nicht gebacken

Die Bäckerei Göbel baut derzeit um. Wie lange das dauert und wo es in dieser Zeit Kaffee und Gebäck gibt.

Von Manfred Dittenhofer

Einen ordentlichen Schrecken die Neuburger Bäckerei Göbel am Donnerstag mit einer Anzeige in der Neuburger Rundschau verbreitet. „Die älteste Bäckerei Neuburgs schließt“ war dort zu lesen. Die letzte Göbel-Breze sei am Samstag zu erhalten.

Nicht nur bei Göbel selbst, auch im Rathaus bei Bernhard Mahler lief das Telefon heiß. Und Göbels mussten extra eine Mitarbeiterin für das Telefon abstellen. „Wie, Ihr schließt? Erst das Café Huber, jetzt ihr...“ Am Samstag aber relativierten die Göbels die Nachricht. Das Café und der Verkaufsraum wie auch die Backstube am Schrannenplatz werden komplett umgebaut – und deshalb für mindestens vier Wochen geschlossen.

Die Backstube ist bereits mitten drin in den Umbaumaßnahmen. Tatsächlich hat die letzte Göbel-Breze am Morgen des Karsamstags den Ofen verlassen. Allerdings nur für die nächsten zwei Wochen. In der Zeit nämlich wird die Backstube umgebaut und danach wieder voll funktionsfähig sein. Die gesamte Versorgung mit Strom und Wasser wird in dieser Zeit erneuert.

Und auch der Café-Betrieb und ein Notverkauf gehen schräg gegenüber in der ehemaligen Buchhandlung Eser ab dem heutigen Dienstag weiter. Am Karsamstag gab es die Göbel-Brezen lediglich zum letzten Mal im „alten“ Geschäft. Und während die Kunden Schlange standen, brachten die Mitarbeiter schon mal diverse Möbel in dem Provisorium in Stellung. Theken und Kühlschränke wurden hinüber geschafft.

Am heutigen Dienstag öffnet das Göbel-Baustellencafé. Das Ganze soll die nächsten vier bis fünf Wochen so bleiben. Anton Göbel hofft, dass dann die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind und die Bäckerei mit Café an ihrem alten Platz in neuem Glanz erstrahlt.

Entwarnung also für die vielen Kunden, die am Samstag unvermittelt in der Bäckerei auftauchten und immer noch in dem Glauben waren, die Traditionsbäckerei schließt ihre Pforten für immer. Keine Angst. In dritter Generation steht Anton Göbel junior auch künftig in der Backstube. Und in spätestens fünf Wochen ist die alte Bäckerei Göbel mit neuer Ausstattung wieder für ihre Kunden bereit.