vor 20 Min.

Die neue Saison im Blick

Die Neuburger Faschingsgesellschaft bereitet sich auf das 65. Vereinsjahr vor. Und kündigt einen besonderen Gast an

Die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken bereitet sich auf die kommende Faschingssaison und ihr 65. Vereinsjahr vor. Zwar sind noch einige Tage hin, bis sich die Burgfunken am Samstag, 9. November, traditionell auf dem Balkon der Markthalle präsentieren, trotzdem haben die Neuburger Narren bereits alle Hände voll zu tun.

Einerseits danken die beiden Präsidenten Harry Zitzelsberger und Michaela Beric allen Aktiven und den Leitungen der Sommertanzgruppe „Fame Step“ sowie der Männergarde für das Engagement und den Einsatz in den letzten Monaten. Andererseits blickt der Verein bereits auf die kommende Saison. Neue Choreografien werden einstudiert und an Kostümen gefeilt.

Mit den bereits vor einigen Monaten gewählten Prinzenpaaren starten die Burgfunken am 11. Januar mit dem Krönungsball im Kolpinghaus in die Ballsaison. Neben den traditionellen Formaten wie dem Gardetreffen in der Parkhalle, Kinderbällen und dem Seniorenball ist für den Rosenmontag ein neuer Akzent geplant. Unter dem Motto „Bühne frei, die Puppen kommen“ wird es nicht nur traditionelle Tänze, eine Kurzeinlage der Gaudifunken, die Premiere der Männergarde und eine Kabaretteinlage geben.

Als Höhepunkt wurde der Kabarettist Klaus Karl-Kraus, bekannt aus Fastnacht in Franken, verpflichtet. Er soll mit seinem fränkischen Dialekt bei den Faschingsnarren punkten und für Lacher im Publikum sorgen. Ob sich die Burgfunken für das 65. Vereinsjahr darüber hinaus noch etwas einfallen lassen, will Burgfunkenchef Zitzelsberger noch nicht verraten: „Aber wer die Burgfunken kennt, kann schon einmal gespannt sein.“ (nr)

Themen folgen