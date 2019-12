03.12.2019

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Neuburg und Umgebung

Wie hier auf dem Neuburger Schrannenplatz leuchten zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region.

Plus Durch zahlreiche Weihnachts- und Christkindlmärkte bekommt die Adventszeit in der Neuburger Region erst ihren Charme. Ein kurzer Überblick.

Zwischen Nebenstraßen und Innenhöfen, auf Plätzen und Bühnen: In der Region in und um Neuburg gibt es viele unterschiedliche Weihnachtsmärkte, die zu Würsteln, Glühwein und Punsch einladen. In fast jeder Ecke des Landkreises und darüber hinaus - ob Augsburg Rain oder Nördlingen - gibt es eigene Ausgaben der Weihnachtswelten.

Auf dem Ingolstädter Paradeplatz ist im Advent eine Eisfläche aufgebaut Als heimliche Weihnachtshauptstadt bietet Neuburg fünf verschiedene Märkte im Stadtgebiet. Auf dem Schrannenplatz etwa ziehen seit 28. November Glühwein, Lebkuchen und Handarbeiten Besucher an. Ein vielseitiges Programm auf der Bühne, darunter Puppentheater, Musikgruppen und Sozialverlosung, rahmt den Markt. Wie alle Jahre ist auf dem Paradeplatz in Ingolstadt auch heuer wieder eine 500 Quadratmeter große Eisfläche aufgebaut. An den vier Adventswochenenden bieten Künstler und Handwerker während eines Kunsthandwerkermarkts auf dem Carraraplatz außerdem ihre Waren an. In Donauwörth erwarten Weihnachtsmarktgäste neben handgesiedeten Planzenseifen, Ledertaschen und Schmuck indes große Lichterengel, die den Weihnachtsmarkt in gemütliches Flair hüllen.

Affig und Königsmoos haben Weihnachtsmärkte mit Ambiente Das sind nicht die einzigen Orte, die mit Adventsambiente in ihre Mitte locken. Auch kleinere Städte und Dörfer wie Affing, Unterhausen, Königsmoos und Pfaffenhofen haben beschauliche Weihnachtsszenerien aufgebaut, die mindestens einen Besuch wert sind. Die schönsten Märkte in der Region haben wir auf einer interaktiven Karte zusammengetragen. Das sind sie:



