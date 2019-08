00:33 Uhr

Die schwächelnde Konjunktur wirkt sich langsam aus

Zahl der Arbeitslosen in der Region überschreitet 6000er-Marke – So sieht’s in Neuburg-Schrobenhausen aus

Neben üblichen saisonalen und konjunkturellen Einflüssen zeigt die Entwicklung im zu Ende gehenden Monat auch auf, dass sich die abschwächende Konjunktur langsam auf den regionalen Arbeitsmarkt auswirkt. Für Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, gibt es dafür einige deutliche Hinweise.

Maßgebliche Frühindikatoren sind aus seiner Sicht steigende, frühzeitige Meldungen Arbeitssuchender, zunehmender Beratungsbedarf bei Arbeitgebern insbesondere zu Kurzarbeit, Beschäftigungsabbau in ganz unterschiedlichen Branchen – nicht nur in der Zeitarbeit – und ein im Vorjahresvergleich reduzierter Zugang an offenen Stellen. Infolge bleibe es nicht aus, dass vor allem Personen mit Integrationshemmnissen wieder verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen seien.

6007 Personen und damit 549 mehr als noch im Juli sind zum Ende des Berichtsmonats August arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es 218 weniger. Die aktuelle Arbeitslosenquote steigt im Vormonatsvergleich um 0,2 Punkte auf 2,1 Prozent. 940 neue offene Stellen wurden im Berichtszeitraum zur Besetzung gemeldet, 301 weniger als noch vor einem Jahr. Aktuell sind insgesamt 4706 Arbeitsplätze im Agenturbezirk vakant.

Auch wenige Tage vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr bieten sich den noch nicht fündig gewordenen Bewerbern beste Möglichkeiten, eine passende Lehrstelle zu finden. Aktuell sind noch 964 Berufsausbildungsplätze unbesetzt. Dem gegenüber stehen 457 Schüler, die noch unversorgt sind.

Dort hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Berichtsmonat August erhöht. Sie stieg um 142 Personen auf 2433 (Arbeitslosenquote stieg von 2,8 auf 3,0 Prozent). Aktuell gibt es in Ingolstadt 1703 unbesetzte Arbeits- und 255 vakante Ausbildungsstellen.

Die Zahl der Beschäftigungssuchenden stieg im zu Ende gehenden Monat August um 89 Personen. Aktuell sind 1110 Personen arbeitslos gemeldet. (Quote 1,4 Prozent/+0,1 Prozent) 1025 Arbeitsstellen und 266 betriebliche Ausbildungsplätze sind zum Stichtag als vakant gemeldet.

Zum Stichtag im August wurden 1179 Personen als arbeitslos gezählt, 160 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Punkte auf 2,1 Prozent. Der Bestand an vakanten Arbeitsplätzen beträgt 872. Noch 189 betriebliche Lehrstellen sind im Landkreis unbesetzt.

1285 Personen sind 185 Arbeitslose mehr als im Juli. Die Quote stieg um 0,2 auf 1,7 Prozent. Das Arbeitsplatzangebot umfasst 1106 offenen Stellen, das Ausbildungsplatzangebot noch 254 unbesetzte Lehrstellen. (nr)

