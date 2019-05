25.05.2019

Die sechsten Barocktage starten

Was in Schrobenhausen geboten ist

Zu einer barocken Matinée laden die Freunde der Alten Musik am Sonntag, 26. Mai, um 10.30 Uhr in den Festsaal der Maria Ward Realschule Schrobenhausen ein. Bei „Apéro, Musik und Text“ erwartet die Zuhörer eine Mischung aus barocker Musik und Texten aus „Der neuausgefertigte Jungferhobel“ zum Apéro.

Der Bayerische Staatsschauspieler Peter Pius Irl wird Texte aus der derbwitzigen Satire aus dem Jahre 1681 von Francisco Sambelle vortragen. Hinter diesem Namen verbirgt sich der Dichter Johann Beer (1655 bis 1700) aus dem Salzkammergut. Beer ist einer der frischesten und originellsten Erzähler der deutschen Barockliteratur, dessen Sprache völlig unverstaubt, ohne Schwulst und lebensprall mitten in das Leben vor gut 300 Jahren führt. Sein Werk „Der neuausgefertigte Jungferhobel“ trägt den Untertitel „Durch welchen ein und andere Jungferliche Untugenden abgehobelt und sonsten allerley Schnützer und Fanten desselbigen Volkes abgesaubert und auff die Seiten geworffen werden.“ Es ist eine köstliche Satire über die Schwächen und Sitten der barocken Damenwelt, erzählt von einem jungen Burschen, der sich in Kriegszeiten als schüchterne Jungfrau verkleidet, durch die Welt schlagen muss. Die musikalischen Appetithäppchen zur Matinée kommen von Jakob Rattinger an der Viola da Gamba und Andreas Pilger an der Barockgeige.

Die Barocktage Schrobenhausen finden in diesem Jahr zum Teil in der Schrobenhausener Partnerstadt Perg statt. Dort findet am 6. September das Konzert „Grenzenlose Freundschaft“ zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum statt. Am 15. September kommt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob Monteverdis Marienvesper mit Vokalensemble und Renaissanceorchester zur Aufführung. Am 21. September findet das beliebte Wandelkonzert im Pflegschloss statt unter dem Motto „Durch´s Schlüsselloch“. (nr)

