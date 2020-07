vor 2 Min.

Die zweite Welle

Deutschland scheint weit weg von einer zweiten Corona-Welle. Die Familie eines Ingolstädters erlebt sie gerade hautnah auf dem Balkan. Doch gerade jetzt wollen wieder viele Urlaub in Kroatien machen

Seinen Sommer hatte sich Faris Hot anders vorgestellt. Ganz anders. Nach dem Abi wollte der Ingolstädter verreisen. Zusammen mit seinen Freunden hatte er eine Tour auf den Balkan geplant. Dort kennt er sich aus, jeden Sommer ist er viele Wochen mit seiner Familie dort. Sie besuchen ihre Verwandten, die in der Stadt Tutin im Sandzak leben, einem Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro. Heuer wird alles anders sein.

Und das hat auch mit jenen Bildern und Filmen zu tun, die ihm seine Bekannten schicken, und mit jenen Geschichten, die ihm seine Verwandten erzählen. Es geht darin um Covid 19. Die Krankheit, die den Balkan zunächst zu verschonen schien, anders als Italien oder Spanien, kommt jetzt mit voller Wucht. Wer auf die Zahlen schaut, der sieht deutlich steigende Kurven in Serbien, Montenegro und Kroatien und weiteren Staaten.

Faris Hot, der bei den Schanzer Baskets Basketball spielt, und seine Freunde fahren heuer nicht in den Urlaub auf den Balkan. Sie haben Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Denn was der Ingolstädter aus dem Sandzak erfährt, beunruhigt ihn: ein Krankenhaus, in dem Corona-Patienten auf dem Boden liegen müssen und Ärzte, die über mangelnde Schutzkleidung und Masken klagen. Die Schuld an dieser Misere geben viele dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Der hatte – offenbar im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im Juni – „auf einen Schlag“, so Faris Hot, sämtliche Maßnahmen gelockert. Es gab volle Fußballstadien, internationale Tennisturniere – und danach unzählige Corona-Kranke im ganzen Land und besonders im Sandzak. Ein älterer Verwandter habe nur knapp überlebt, sagt der angehende Student. Ärzte und Krankenhäuser seien heillos überfordert gewesen, viele Ärzte und Schwestern selbst infiziert. Die offiziellen Zahlen über Erkrankte hielten viele für gefälscht. Und auch die instabile Lage sei lange von der Politik heruntergespielt worden, sagt Faris Hot. Jetzt wurden die Regeln wieder strenger, es gibt wieder eine Maskenpflicht. Doch in Belgrad gibt es Demonstrationen gegen die Politik Vucics.

Im Sandzak habe sich derweil die Lage wieder ein wenig stabilisiert, sagt Faris Hot. Doch gerade mit Blick auf die Urlaubszeit hat er Bedenken. Es gebe viele familiäre Bande von Deutschen auf den Balkan. Dazu kommen Urlauber, die den Sommer an den Stränden Kroatiens genießen wollen. Faris Hot jedenfalls befürchtet, dass das Virus vom vermeintlich fernen Balkan aus näher kommen könnte. (rilu)

