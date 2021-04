Dieb klaut Geldbeutel aus Tasche einer 65-jährigen Neuburgerin

Einer 65 Jahre alten Frau aus Neuburg wurde die Geldbörse beim Einkaufen geklaut. Die Dame hatte mehrere hundert Euro Bargeld dabei.

Eine 65-jährige Neuburgerin war am Mittwoch, 14. April, beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Frau nahm.

Geldbörse in Neuburg geklaut: Polizei sucht Zeugen

Die Geldbörse befand sich laut Polizeiangaben im Einkaufswagen in der Handtasche. Wie die Beamten mitteilen, hatte die Dame etliche hundert Euro Bargeld dabei. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (nr)

