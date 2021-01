vor 23 Min.

Dieb ohne Maske klaut Sixpack aus Neuburger Tankstelle

In einer Tankstelle in Neuburg kam es zu einem Diebstahl. Die Polizei ermittelt auch, weil der Täter keine Maske aufhatte.

Aus einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Neuburg ist etwas gestohlen worden. Laut Polizei betraten am Dienstag gegen 14 Uhr zwei Personen den Verkaufsraum der Tankstelle. Eine der Personen trug hierbei keinen Mundschutz, die andere bezahlte die angefallene Tankschuld.

Neuburg: Diebstahl in Tankstelle

Im Nachhinein wurde bei Durchsicht der Videoaufzeichnungen festgestellt, dass durch die Person ohne Maske ein Sixpack Bier im Wert von rund sieben Euro entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen