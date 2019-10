14:04 Uhr

Dieb wollte Opferstöcke in Königsmoos knacken

Den Opferstock in Ludwigsmoos wollte ein Unbekannter aufbrechen.

Als Opferstockdieb wollte sich ein Unbekannter in Ludwigsmoos versuchen. Doch er hatte kein Glück.

Ein Unbekannter hat irgendwann zwischen dem 15. und 18. Oktober versucht, in der St.-Maximilian-Kirche in Ludwigsmoos die beiden Opferstöcke aufzubrechen. Laut Polizeibericht ist ihm das aber nicht gelungen, nichtsdestotrotz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. (nr)