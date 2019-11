17:00 Uhr

Diebe klauen in Pfaffenhofen mehr als 200 Paar Schuhe

Jede Menge Schuhe haben Diebe in einem Schuhgeschäft in Pfaffenhofen gestohlen.

Diebe sind in Pfaffenhofen in ein Schuhgeschäft eingebrochen und haben mehr als 200 Paar Schuhe gestohlen. Weggelaufen sind sie damit allerdings nicht.

Auf jede Menge Schuhe hatten es Diebe in der Nacht auf Montag in Pfaffenhofen abgesehen. Sie brachen in ein Schuhgeschäft ein und packten rund 200 Paar hochwertige Schuhe sowie Gürtel und Taschen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro ein. Zum Abtransport dürften die Diebe laut Polizei einen Kleintransporter oder Lastwagen verwendet haben.

Bei dem Einbruch ist ein Schaden am Schuhgeschäft in Höhe von 1000 Euro entstanden

Der Schaden am Gebäude, der bei dem Einbruch entstanden ist, beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 entgegen. (nr)

