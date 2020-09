vor 17 Min.

Diebe stehlen Krone vom Dach eines Ingolstädter Fast-Food-Restaurants

Eine solche Krone wollten Diebe vom Dach eines Ingolstädter Schnellrestaurants stehlen. So ganz gelang der Diebstahl jedoch nicht.

Auf ein besonderes Souvenir hatten es Diebe in Ingolstadt abgesehen. Sie wollten eine Krone vom Dach eines Schnellrestaurants stehen. Doch recht weit kamen die Täter nicht.

In der Nacht auf Montag hatten sich Diebe ein ganz besonderes Objekt in Ingolstadt auserkoren. Sie stiegen in Zuchering auf das Dach eines Schnellrestaurants und entwendeten laut Polizei die dort platzierte, aufblasbare Krone.

Die Krone auf dem Ingolstädter Schnellrestaurant wiegt mehrere hundert Kilo

Der Diebstahl müsste sich, davon gehen jedenfalls die Beamten aus, aufgrund des doch sehr großen Durchmessers von rund vier Metern und einem Gewicht von mehreren 100 Kilogramm relativ schwierig gestaltet haben. Weiter beschädigten die Diebe einen Werbeschriftzug.

Die Diebe waren mit der Krone allerdings nicht recht weit gekommen, denn die Polizisten fanden sie in der Nähe des Restaurants. Der Schaden, der am Schriftzug entstanden ist, beläuft sich auf rund 3000 Euro. (nr)

Themen folgen