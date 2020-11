vor 50 Min.

Diebstahl am Neuburger Südpark: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Neuburg sucht nach Zeugen für einen Diebstahl am Südpark.

In einem Supermarkt am Neuburger Südpark ist ein Geldbeutel aus einem Einkaufswagen gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine 50-jährige Frau aus Rennertshofen befand sich am Samstag kurz nach Mittag in einem Supermarkt am Südpark. Dabei hatte sie nach Angaben der Polizei ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen.

Zeugen nach Diebstahl am Neuburger Südpark gesucht

In einem unbeobachteten Moment wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen