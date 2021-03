vor 35 Min.

Diebstahl aus Altkleidercontainer in Neuburg

Am Sonntagvormittag haben drei Männer in der Augsburger Straße in Neuburg mehrere Säcke Altkleider gestohlen. Die Polizei konnte die Männer kurz darauf auf der Bundesstraße 16 festnehmen.

Drei Männer wurden am laut Polizeiangaben am Sonntagvormittag dabei beobachtet, wie sie sich in der Augsburger Straße in Neuburg an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Die Täter flohen anschließend mit dem Auto, wurden aber auf der Bundesstraße 16 von der Polizei angehalten.

Die Polizei fand mehrere Säcke Altkleider im Auto der Männer

Im Auto fanden die Beamten mehrere Säcke Altkleider. Die Staatsanwaltschaft ordnete dann eine Sicherheitsleistung für die drei Männer an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. (nr)

