12.03.2021

Diebstahl in Neuburg: Ein Fahrrad und einen Sattel geklaut

Gleich zwei Mal waren Fahrräder das Objekt der Begierde von Unbekannten in Neuburg.

Ihr Fahrrad lehnte eine 16-jährige Jugendliche aus Neuburg am Mittwochabend, 10. März, an einer Hauswand in der Neuburger Seminarstraße an. Dort wurde es zwischen 18.45 und 20.30 Uhr von bislang Unbekannten entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert, teilt die Polizei mit. Der Wert des Rades beträgt rund 100 Euro. Schon am Vortag gegen 15 Uhr wurde auf dem Schrannenplatz an dem Fahrrad eines 65-jährigen Neuburgers der Sattel entwendet.

Hinweise unter Telefon 08431/67110 an die Polizei Neuburg.

