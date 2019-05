vor 44 Min.

„Dienen, nicht herrschen“

Bischof Hanke weiht sechs neue Priester

Das Bistum Eichstätt hat sechs neue Priester: Sebastian Braun, Josef Del Mastro, Hubert Gerauer, Korbinian Müller, The Hai Nguyen und David Simon sind am Samstag von Bischof Gregor Maria Hanke, durch Handauflegung und Gebet zu Priestern geweiht worden. Das teilte das Bistum mit. In seiner Predigt bestärkte Hanke die Priester, ein Freund Christi zu sein. Ihr Auftrag sei es demnach, Christus im Leben der Menschen Raum zu schaffen und Gottes Gegenwart in den unterschiedlichen Lebenslagen zu fördern. Dieser Auftrag könne aber nicht „nach Funktionärsart vollzogen werden.“ Wie die Apostel sollten die Neupriester mit ihrem Leben das Evangelium Christi lesbar machen und sein Wort verkünden. Gerade die Eucharistiefeier befähige dazu, die Gegenwart Gottes in die Welt und in die Gesellschaft hineinzutragen.

Weiterhin hob Bischof Hanke hervor, dass die Priesterweihe keine Zurücksetzung der Getauften und ihrer Sendung sei. Die Weihe sei vielmehr als Zeichen der Liebe des Herrn zu allen zu verstehen. In diesem Sinne sollten die Neupriester auf falsche Machtansprüche verzichten. Sie sollen „dienen, nicht herrschen.“ Dieser Dienst in der Haltung der Selbstlosigkeit „gestaltet sich nicht als Machtausübung, vielmehr herrscht Christus und sein Wort.“

In seiner Ansprache ging Hanke auch auf die Skandale in der Kirche ein, die derzeit viele Gläubige irritieren und erschüttern. Doch gerade angesichts der Schwierigkeiten bekräftigte der Eichstätter Bischof, dass Gott seine Kirche liebe, „weil er jede und jeden von uns liebt. Selbst als Herde, die nicht ohne Sünden ist, liebt er sie.“ Diese Liebe dränge jeden einzelnen, das Leben miteinander zu teilen.

Im Anschluss an seine Predigt legte der Bischof den Männern die Hände auf und weihte sie zu Priestern. (nr)

