vor 17 Min.

Diese Corona-Lockerungen gelten ab Montag in Neuburg-Schrobenhausen

Plus Wenn der Inzidenzwert weiterhin unter 35 bleibt, dürfen sich ab nächste Woche im Landkreis wieder bis zu zehn Personen treffen. Welche Einrichtung noch öffnen.

Von Claudia Stegmann

Nach zwölf Wochen im Lockdown darf am Montag wieder der Einzelhandel öffnen. Das hat am Donnerstag der bayerische Ministerrat beschlossen. Und weil die Inzidenzwerte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen so gut sind, müssen die Geschäfte auch keine Termine an ihre Kunden vergeben (Click & meet), sondern sie dürfen regulär im Rahmen der Hygienekonzepte öffnen. „Alle sind happy, dass sie wieder aufmachen dürfen“, weiß Stadtmarketing-Leiter Michael Regnet.

Lockerungen gibt es auch bei privaten Kontakten. Sollte der Inzidenzwert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weiterhin unter 35 liegen – Stand Donnerstag lag er bei 27,7 – dann dürfen sich ab kommendem Montag wieder bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Steigt der Wert über 35, müssen die Kontakte auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen reduziert werden. Unter welchen Maßgaben dies allerdings der Fall ist, konnte das Landratsamt als Kontrollbehörde vor Ort am Donnerstag nicht sagen. „Wir warten auf den Verordnungstext“, sagte Pressesprecherin Sabine Gooss. Der kommt, so hat es die Erfahrung im vergangenen Jahr gezeigt, im besten Fall am Freitag, im schlechtesten erst am Sonntag.

Einzelhandel im Neuburg öffnet am 8. März

Als begeisterter Sportler freut sich Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vor allem über die Ankündigung, dass ab Montag wieder Sport im Freien möglich ist. „Das ist sensationell gut!“ Für nächste Woche will er nicht nur die Altherren-Truppe des SC Ried zusammentrommeln, sondern auch Walter Egen vom Tennisclub am Brandl fragen, ob man in Anbetracht der Umstände ausnahmsweise schon die Plätze öffnen könnte.

Als „absolut begrüßenswert“ findet er auch die Entscheidung, den Einzelhandel am Montag wieder zu öffnen. Selbiges hätte er sich auch für die Gastro-Branche gewünscht. Doch die muss sich voraussichtlich noch zwei Wochen länger gedulden. „Wichtig ist, dass die Gastronomen jetzt eine Perspektive haben und sich vorbereiten können.“

Kritisch sieht er dagegen die Entscheidung, dass ab 15. März wieder alle Grundschulen in den Präsenzunterricht zurückkehren. „Da sehe ich eine echte Gefahr, weil dann sitzen die Kinder wieder auf engem Raum und in vollgestopften Bussen“, ist seine Meinung. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er den Wechselunterricht noch einen weiteren Monat beibehalten. Nach Rücksprache mit Lehrern hätte es diesbezüglich auch keine Probleme gegeben. „Die Kinder können das.“

Diese Maßnahmen gelten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unter der Maßgabe, dass der Inzidenzwert unter 50 bleibt:

Ab Montag, 8. März:

Es dürfen sich wieder maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen (wenn Inzidenzwert unter 35).

unter 35). Einzelhandel darf öffnen.

darf öffnen. Museen dürfen wieder öffnen.

Kontaktfreier Sport im Freien mit maximal zehn Personen ist wieder erlaubt.

Buchhandlungen, Büchereien und Bibliotheken dürfen unabhängig vom Inzidenzwert öffnen.

Ab Montag, 15. März:

Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen haben vollen Präsenzunterricht , alle anderen Jahrgangsstufen und Schularten kehren vom Distanz- in den Wechselunterricht zurück. Lehrer und Schüler ab 15 Jahren sollen dabei auf freiwilliger Basis regelmäßig getestet werden.

Frühestens ab 22. März:

Gastronomien dürfen ihre Außenbereiche öffnen.

Theater und Kino dürfen wieder bespielt werden.

dürfen wieder bespielt werden. Kontaktfreier Sport in der Halle und Kontaktsport im Freien sind wieder erlaubt.

