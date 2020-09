vor 17 Min.

Diese Frauen aus Neuburg sorgten für Ruhe im Museum

Plus Nach 20 Jahren beenden Gerda Fieser, Walburga Ruf, Maria Waldenmaier und Inge Said-Golbon ihren Aufsichtsdienst im Schlossmuseum in Neuburg. Warum sie Promis nicht bevorzugten.

Von Andreas Dengler

Das Publikum des Neuburger Schlossmuseums ist international und manchmal sogar prominent. Das schwedische Königspaar begab sich ebenso auf die Spuren von Pfalzgraf Ottheinrich wie Literaturnobelpreisträger Günter Grass und seine Ehefrau. Letztere erfuhren bei ihrem Rundgang die strenge Hand des Aufsichtspersonals am eigenen Leib. Vier ehrenamtliche Aufseherinnen des Historischen Vereins Neuburg wurden am Mittwoch nach jahrelangem Dienst in den Ruhestand verabschiedet.

Vier Neuburgerinnen quittieren Aufsichtsdienst im Schlossmuseum

„Mir war es im Nachhinein sehr peinlich“, sagt Gerda Fieser. Als Grass in Neuburg war, hatte Fieser Aufsichtsdienst im Schlossmuseum. Da sie Grass’ Gattin nicht erkannt hatte, hat sie diese wegen der Schließung höflich zum Ausgang gebeten. Viele solcher Geschichten können die Neuburgerinnen Gerda Fieser, Walburga Ruf, Maria Waldenmaier und Inge Said-Golbon erzählen. Nach mehr als 20 Jahren verlassen die vier ehrenamtlichen Aufseherinnen das Schloss- und Stadtmuseum. Sie gehören zum 18-köpfigen Aufsichtsteam des Historischen Vereins Neuburg. Neben der Kasse im Stadtmuseum stemmen die Vereinsmitglieder an den Sonn- und Feiertagen die Aufsicht im Schlossmuseum. Je nach Saison verbringen die Ehrenamtlichen pro Dienst bis zu acht Stunden – im Stehen. Lediglich wenn keine Besucher im Stockwerk sind, sei es erlaubt, sich zu setzen, sagt Birgit Reitberger von der Schlossverwaltung. In Corona-Zeiten müssen die Aufsichten nicht nur die Exponate bewachen, sondern auch darauf achten, dass die Besucher ihren Mundschutz tragen und den Abstand einhalten, schildert Reitberger. Stadtmuseumsleiter Michael Teichmann kennt die Anstrengungen des Aufsichtsdienstes aus eigener Erfahrung, da er als Student selbst für Ordnung in Münchener Museen sorgte. „Das Stehen geht in die Beine“, erinnert sich Teichmann bei der Verabschiedung der ehrenamtlichen Helferinnen.

Schlossmuseum in Neuburg wird vorübergehend geschlossen

Am Sonntag hat Inge Said-Golbon ihre allerletzte Aufsicht im Schloss. Ihre Kolleginnen absolvierten bereits die letzte Schicht. Ab Montag, 28. September, wird das Schloss wegen Renovierungsarbeiten für mehrere Monate geschlossen. Das Gebäude werde mit neuen Rauch- und Alarmmeldern ausgestattet, erklärt Reitberger.

