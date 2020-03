Diese Gewinner hatten keine Gegenkandidaten

Plus Das sind die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen ohne Gegenkandidaten. Wie hoch die Wahlbeteiligung war.

In Aresing startet Klaus Angermeier ( CSU) in seine zweite Legislaturperiode. Der 57-Jährige wurde ohne Gegenkandidat mit 92,8 Prozent in seinem Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag in der Gemeinde bei 69,2 Prozent.

Brunnen: 80,9 Prozent für Thomas Wagner

In der Gemeinde Brunnen wurde Bürgermeister Thomas Wagner (FW) im Amt bestätigt. Seit 2012 leitet Wagner die Geschicke der Kommune. Ohne Gegenkandidat wurde er mit 80,9 Prozent wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 74,5 Prozent.

Gachenbach: 85,6 Prozent für Alfred Lengler

In Gachenbach wurde Alfred Lengler (CSU) im Amt bestätigt. Seit 2008 lenkt der 62-Jährige die Geschicke der Gemeinde. Ohne Herausforderer wurde Lengler mit 85,6 Prozent wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 67,4 Prozent.

Weichering: 93,6 Prozent für Thomas Mack

In Weichering startet Thomas Mack (CSU) in seine dritte Amtsperiode. Der 42-Jährige wurde ohne Gegenkandidat mit 93,6 Prozent wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 68,2 Prozent.

Bergheim: 90,7 Prozent für Tobias Gensberger

In der Gemeinde Bergheim startet Tobias Gensberger (Dorfgemeinschaft) in seine zweite Amtszeit. Der 34-Jährige wurde ohne Gegenkandidat mit 90,7 Prozent für das Amt als Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 72 Prozent.

Oberhausen: 88,7 Proz ent für Fridolin Gößl

In die vierte Amtszeit startet Fridolin Gößl in Oberhausen. Der CSU-Bürgermeister wurde am Sonntag mit 88,7 Prozent im Amt bestätigt. Seit 2002 regiert der 51-Jährige die Gemeinde. Die Beteiligung an der Wahl am Sonntag lag bei 61 Prozentpunkten.

Rohrenfels: 87,8 Prozent für Manuela Heckl

Manuela Heckl (Dorfgemeinschaft) ist die neue Bürgermeisterin von Rohrenfels. Damit folgt die 44-Jährige Bürgermeister Wigbert Kramer im Amt nach. Ohne Mitbewerber wurde Heckl mit 87,8 Prozent ins Amt gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,9 Prozent.

Berg im Gau: 75,5 Prozent für Helmut Roßkopf

Bürgermeister Helmut Roßkopf (FW) startet in der Gemeinde Berg im Gau in seine dritte Amtszeit. Am Sonntag wurde der 59-Jährige ohne Herausforderer mit 75,5 Prozent wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung in der Kommune lag bei 74,9 Prozent.

Königsmoos: 97,9 Prozent für Heinrich Seißler

In Königsmoos wurde Bürgermeister Heinrich Seißler (FW) wiedergewählt. Ohne Gegenkandidat holte er 97,9 Prozent. Seit 2008 ist Seißler der Chef im Rathaus. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,9 Prozent.

