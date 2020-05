Diese Läden sind neu in der Neuburger Innenstadt

Plus Trotz Corona-Beschränkungen eröffnet in Neuburg heute ein Obst- und Gemüseladen. Auch ein Barbershop ist noch ganz jung.

Die vergangenen Wochen war de Neuburger Innenstadt oft wie leer gefegt: Geschäfte dunkel und geschlossen, Bürgersteige verlassen. Langsam kehrt die Normalität zurück und einige wagen sogar in diesen Zeiten eine Neueröffnung. So zum Beispiel Ilhan Peker. Sein Obstladen öffnet heute in der Hechtenstraße seine Türen. Bedenken hat der Inhaber keine. „Die Situation wird auch wieder normal“, sagt der 55-Jährige. Corona bringt ihn nicht aus der Fassung.

Seit über 30 Jahren betreibt der Familienvater Obst- und Gemüseläden. Angefangen hat er im Raum Starnberg, sein Sohn betreibt einen Laden in München und er selbst bietet seine Ware von nun an in Neuburg an. „Unsere Spezialität sind Südfrüchte“, sagt Peker. „Aber wir haben auch Marmeladen, Soßen und Brotaufstriche.“

Mohammed Radwan, neuer Barbershop Luitpold Straße Neuburg Bild: Elena Winterhalter

Auch an den Fenstern des Barbershop Mr.1 von Mohammed Radwan in der Luitpoldstraße kleben noch die Aufkleber „Neueröffnung“. Dabei hat der 28-jährige Neuburger das Geschäft bereits am 10. Februar eröffnet. Einen Monat später, am 15. März, war dann schon wieder Schluss. Geschlossen wegen Corona. Also war die Wiedereröffnung am 4. Mai für Radwan und sein Team eigentlich wie eine zweite Neueröffnung.