Diese Regeln gelten ab Montag in den Schulen im Landkreis

An den Schulen im Landkreis gilt ab Montag wieder Maskenpflicht auch im Unterricht.

Die Regierungspräsidentin von Oberbayern, Maria Els, hat heute Vormittag bei einer Videokonferenz mit den oberbayerischen Landräten und Oberbürgermeistern auf Grundlage der seit 2. November geltenden 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BaylfSMV) die Regeln für den weiteren Schulbetrieb ab 9. November mitgeteilt.

Demnach gilt an allen Schulen im Landkreis Präsenzunterricht und Maskenpflicht. Els schreibt: „An allen Schularten gilt nach den Herbstferien Präsenz- unterricht. Es wird empfohlen, wo immer möglich den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Das Drei-Stufen-Modell wird bis auf weiteres ausgesetzt. Es gilt die Maskenpflicht am Platz für alle Schularten und alle Jahrgänge.“ Flächendeckende Ausnahmeregelungen, so heißt es weiter, werden nicht mehr erteilt. Durch Maskentragen und ausreichend Lüften könne bei einem möglichen Infektionsgeschehen eine Quarantäne für ganze Klassenverbände vermieden werden.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Abstände auch in der Mittagsbetreuung

„Das örtlich zuständige Gesundheitsamt entscheidet über einen Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht je nach individuellem Ausbruchsgeschehen“, teilt die Regierungspräsidentin weiter mit. Bei der Mittagsbetreuung sollen, wo irgend möglich, ebenso die Mindestabstände eingehalten werden. Weitere Lösungen, wie räumliche Trennung der Kinder, sollten genutzt werden.

Die Regierungspräsidentin hat zeitnah ein entsprechendes ministerielles Schreiben des Gesundheitsministeriums (GMS) angekündigt. Auch Kindergärten und Kindertagesstätten bleiben geöffnet. Auch hierzu werden weitere Weisungen vonseiten der Staatsregierung erwartet. Vollzugshinweise zur aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung folgen. (nr)

Infos auch unter www.neuburg-schrobenhausen.de

