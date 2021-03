vor 17 Min.

Diese Rock- und Schlagerkonzerte sind in Weichering geplant

Plus Ende Juli soll es auf dem Gelände des Gasthauses Vogelsang ein Open-Air-Konzert-Wochenende geben. Am Freitag ist dafür eine Luftgitarre notwendig, am Samstag kommen dann die Tanzschuhe zum Einsatz.

Von Claudia Stegmann

Während Bund und Länder darum ringen, wie der Lockdown schrittweise gelockert werden könnte und wann sich wieder zwei Haushalte treffen dürfen, gibt es einen Karlshulder, der mit ganz viel Optimismus in Richtung Sommer blickt. Stefan Tarnick, Jungeinsteiger in der Eventbranche, plant Ende Juli ein Open-Air-Konzert-Wochenende in Weichering. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt“, sagt er. Die Bands und die Schlagersänger sind bereits gebucht, der Kartenvorverkauf läuft. Jetzt liegt es „nur“ noch an der Corona-Lage, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfinden kann.

Schlagersänger Steffen Jürgens. Bild: Alexander Lebrenz

Mit seinem Ansinnen hatte sich Stefan Tarnick schon an den Gemeinderat Weichering gewandt, denn das Rockkonzert und die Schlagernacht sollten ursprünglich auf dem Gelände des SV Weichering stattfinden. Mittlerweile hat sich Tarnick aber umorientiert und mit dem Gasthaus Vogelsang einen besseren Partner gefunden. Dort sind nämlich nicht nur Toiletten vorhanden, sondern es gibt auch Essen, Getränke und Bedienungen. Stefan Tarnick plant derzeit mit maximal 200 Gästen pro Konzert. Je nachdem, welche Beschränkungen im Sommer gelten, wird die zulässige Höchstzahl angepasst.

Tickets für die Konzerte in Weichering gibt es ab sofort

Geplant ist, dass am Freitag, 30. Juli, neben dem Gasthaus unter freiem Himmel ein Rockkonzert mit der Coverband AC/ID stattfindet. Die Mannheimer spielen das ganze Repertoire von AC/DC rauf und runter – angefangen von „T.N.T.“ und „Whole Lotta Rosie“ über „Highway to Hell“ und „Hells Bells“ bis hin zu neueren Werken wie „Rock n Roll Train“ und „Shot in the Dark“. Der Abend ist von 18 bis 23 Uhr geplant, Einlass (ab 18 Jahre!) ist bereits ab 16.30 Uhr. Die Karte kostet 46,99 Euro, Sitzplatzreservierungen sind möglich.

Schlagersängerin Melanie Payer. Bild: Alfred Cernik

Tags darauf am Samstag, 31. Juli, darf die Luftgitarre dann zu Hause gelassen werden. Stattdessen heißt es: Tanzschuhe anziehen! Denn beim Schlagerkonzert mit Melanie Payer und Steffen Jürgens darf nach Lust und Laune getanzt werden. Dafür wird extra ein etwa zwölf mal zwölf Meter großer Tanzboden aufgebaut. Etwa zwei mal 30 Minuten treten die beiden Schlagersänger jeweils auf, dazwischen sorgt DJ Sepp für Boogie-, Rumba- und Discofox-Rhythmen. An diesem Tag geht es bereits um 16 Uhr los (Einlass ab 14.30 Uhr). Die Karte kostet 47,99 Euro, und es sind ebenfalls Platzreservierungen möglich.

Weil die Veranstaltungen eine ordentliche Dokumentation der Gästedaten erfordert, ist der Vorverkauf bis 30. Juni begrenzt. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Tickets gibt es bei Stefan Tarnick per Mail an stefan-tarnick@t-online.de oder telefonisch unter 0170/4798564. Sollten die Konzerte im Juli nicht wie geplant stattfinden können, wird es einen Ersatztermin geben. Die Karten behalten dann ihre Gültigkeit.

Lesen Sie auch:

Themen folgen