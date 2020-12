vor 2 Min.

Diese Toiletten in Ingolstadt sind trotz Corona weiter geöffnet

Wegen der Corona-Pandemie sind einige WCs in der Innenstadt in Ingolstadt geschlossen. Einige aber bleiben weiter zugänglich. Welche das sind.

Corona-bedingt sind derzeit viele Toiletten in der Ingolstädter Innenstadt in Gastronomie, Einzelhandel und öffentlichen Gebäuden geschlossen. Einige Toilettenanlagen sind aber weiter öffentlich zugänglich, wie die Stadt Ingolstadt mitteilt. Hier wurde aus Hygienegründen die Reinigungsfrequenz erhöht.

Im Alten Rathaus bleibt die barrierefreie Toilette für geöffnet

Zur Verfügung stehen Toiletten in den fünf Tiefgaragen der IFG (Theater, Am Schloss, Congresscentrum, Am Münster, Reduit Tilly) sowie am Festplatz in der Dreizehnerstraße. Darüber hinaus sind öffentliche Toiletten am Zentralen Busbahnhof (ZOB), in der Schrannenstraße und am Viktualienmarkt verfügbar.

Im Alten Rathaus sind die öffentlichen Toiletten zwar geschlossen, die barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung ist jedoch weiterhin geöffnet, hierfür ist der sogenannte Euroschlüssel erforderlich. Außer am ZOB verfügen alle Standorte zusätzlich über eine barrierefreie Toilette, die mit dem Euroschlüssel geöffnet werden kann. Die barrierefreien Toilettenanlagen der Tiefgarage am Münster und der Tiefgarage Tilly sind oberirdisch erreichbar.

Übrigens hat die AfD-Stadtratsfraktion einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Sitzung gestellt auf sofortige Öffnung aller Toilettenanlagen in städtischen Gebäuden.

Altes Rathaus (nur barrierefrei), Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, Viktualienmarkt von 7 bis 19 Uhr, Schrannenstraße 24 Stunden, ZOB von 7 bis 20 Uhr, Festplatz Dreizehnerstraße 24h, TG Schloss 24h, TG Münster 24h, TG Reduit Tilly 24h, TG Congresscentrum 24h. (nr)

