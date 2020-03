vor 33 Min.

Diese Veranstaltungen wurden wegen Corona abgesagt

Der Alltag leidet unter dem Coronavirus. Auch im Landkreis entfallen immer mehr Termine. Welche betroffen sind

Die Corona-Krise nimmt mittlerweile jeden Teil unseres Lebens in Beschlag. Öffentliche Einrichtungen werden geschlossen und so gut wie alle Veranstaltungen im Landkreis werden nach und nach abgesagt. Hier ein Überblick der aktuellen Mitteilungen:

Ehekirchen

l Die Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen kommt der Empfehlung der Diözese Augsburg nach und sagt die Kinderkirche am morgigen Sonntag, 15. März, um 10.30 Uhr in Ambach ab.

lDas Starkbierfest der Blaskapelle Ehekirchen im Gasthaus Daferner am Samstag, 14. März, wurde abgesagt.

Ingolstadt

l Im Ingolstädter Stadttheater sind alle Aufführungen bis einschließlich 19. April abgesagt.

Außerdem abgesagt ist das „C.B.Green’s Songwriter’s Special“ am 22. März im Diagonal.

Karlshuld

lDas Starkbierfest des SV Grasheim, das an diesem Wochenende am 13. und 14. März stattfinden sollte, wurde abgesagt.

l Die Job- und Ausbildungsbörse Donaumoos, die am kommenden Wochenende, 21./22. März, in Karlshuld stattgefunden hätte, wird ersatzlos abgesagt.

Königsmoos

lDas Starkbierfest der Bürgergemeinschaft Königsmoos am Samstag, 14. März, wurde ersatzlos gestrichen.

Neuburg

lDie Christuskirche sagt den @ndersZeit-Gottesdienst am Sonntag, 15. März, wegen der zu erwarteten großen Besucherzahl ab. Es wird dennoch um 11 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Jürgen Bogenreuther in der Christuskirche stattfinden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich möglichst entfernt voneinander in die Kirche zu setzten. Ebenfalls entfallen bis auf Weiteres alle Gottesdienste im BRK-Seniorenheim und Betreutem Wohnen am Schwalbanger. Aufgrund der Schul- und Kitaschließungen entfallen alle Termine der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Konfirmandenunterricht, der Kirchenputztag am 28. März, der MiniGo am 29. März sowie das Osterbasteln und der Kinderkreuzweg.

l Der für Dienstag, 17. März, geplante Gottesdienst für verwaiste Eltern im Kloster Maria-Ward in Neuburg findet aufgrund der aktuellen Lage nicht statt.

lAufgrund der Empfehlungen der Bundesregierung zum Thema Infektionsschutz muss der AWO-Kreisverband alle Kursangebote vorerst absagen. Das betrifft: Seniorengymnastik, Zwergerlkurs, Wassergymnastik und das Babyschwimmen. Die Teilnehmer werden über den Fortgang informiert.

lDie Pfarreiengemeinschaft Neuburg sagt die geplanten Fastenpredigten an den Sonntagnachmittagen in der Hofkirche ab. Derzeit wird daran gedacht, die Predigtreihe zu aktuellen kirchlichen Themen im nächsten Jahr nachzuholen.

lDer Seniorenbeirat der Stadt möchte alle Senioren vor der Verbreitung und die Ansteckung des Coronavirus schützen und hat beschlossen, alle Veranstaltungen ab sofort bis Ende April 2020 abzusagen. Dies gilt für Betriebsbesichtigungen, Busfahrten, Boulespiel, Kartenspiel, Kegeln, Kino, Radtouren, Tanz und Wandern. Auch die Beiratssitzung am 6. April fällt aus. Alle Reservierungen für die am Montag, 16. März, geplante Filmvorführung „Das Wunder von Marseille“ wurden storniert, aber der Film läuft dennoch um 15 Uhr und kann privat angesehen werden.

lDie Volkshochschule Neuburg setzt ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres mit den Kursen aus.

lDer Kunsthandwerkermarkt in Neuburg am 21. und 22. März findet nicht statt.

Abgesagt wurden alle Theateraufführungen des Marienheimer Zimmerstutzenvereins. Die Organisatoren bemühen sich um Ersatztermine.

Das Konzert mit der Band JazzArt in der Rennbahn am Samstag, 14. März, entfällt. Im Gasthaus Rennbahn finden außerdem keine weiteren Proben des Neuburger Liederkranzes statt.

In der Neuburger Kunstscheune entfallen folgende Termine: das „C.B.Green’s Songwriter’s Special“ am 19. und 20. März und die „Kunstscheune Kultnacht“ am 28. März.

Abgesagt werden die Konzerte des Ensemble del Arte am 21. März und des Neuburger Kammerorchesters am 28. März. Laut dem Neuburger Kulturamt sind Ersatztermine aber geplant. Die Kulturnacht „Wort Klang Bild“ wird auf den 24. Oktober verschoben. l Der persönliche Kundenkontakt bei den Stadtwerken Neuburg wird mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres eingestellt. Die Stadtwerke sind unter 08431/509-0 und per Email über info@stadtwerke-neuburg.de weiterhin während der üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Einzahlungen können bargeldlos vorgenommen werden. Der Störungsdienst steht wie gewohnt unter 08431/509-123 zur Verfügung.

l Die Stadt hat alle Veranstaltungen von Konzerten im städtischen Kongregationssaal vorläufig untersagt. Von dieser Regelung ist auch das Konzert des Ensemble del Arte am Samstag, 21. März, betroffen. Eintrittskarten können gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgegeben werden. Informationen dazu unter info@ensemble-del-arte.de oder unter 08431/8972.

l Das Starkbierfest des Schützenvereins Enzian in Sehensand am Samstag, 14. März, findet nicht statt.

l Die Grünen sagen den letzten Infostand am Pfafflinger vor der Wahl am 14. März ab. Alternativ können Bürger auf Facebook Fragen stellen und am Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 0175/4885057 den OB-Kandidaten Gerhard Schoder erreichen.

lDie Tanzschule Taktgefühl setzt ab Montag, 16. März, alle Tanzstunden bis auf Weiteres aus. Am Wochenende finden die Kurse noch wie geplant statt. Ob der „Tanz in den Mai“ am 8. Mai im Gasthaus Vogelsang in Weichering stattfindet, wird zeitnah entschieden.

Oberhausen

l Die Theatergruppe Oberhausen sagt alle Vorstellungen ihres diesjährigen Stücks ab.

Rennertshofen

l Die Josefifeier am Donnerstag, 19. März, in Bertoldsheim wird abgesagt. Kreisheimatpfleger Manfred Veit hofft, dass er seine Geschichten über den heiligen Josef bei einem neuen Termin im Herbst erzählen kann.

Rohrenfels

lDer Vortrag „Vorsorge treffen für den Ernstfall“ mit Daniela Appel vom Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen am Dienstag, 17. März, im Sportheim in Rohrenfels wird abgesagt. Er soll im Sommer nachgeholt werden.

l Die Zusammenkunft nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonntag im Schützenheim Rohrenfels wurde abgesagt.

Schrobenhausen

lDie Ausstellung „Kunst & Handwerk“, die für 21. und 22. März im Pfarrzentrum Schrobenhausen vorgesehen war, wird abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

lDas Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob in Schrobenhausen, das ursprünglich am Sonntag, 22. März, stattfinden sollte, ist gestrichen.

Weichering

lDer Oster- und Kunstmarkt im Landgasthof Vogelsang in Weichering am kommenden Wochenende, 21./22. März, findet nicht statt.

Neuburg-Schrobenhausen

l Die Kreisversammlung des Bayerischen Bauernverbands am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus Felbermaier in Lampertshofen wurde abgesagt.

l Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schließt ab sofort bis vorerst Sonntag, 19. April, die kreiseigenen Schulturnhallen für den Vereinssport. Das betrifft die Turnhallen in folgenden Einrichtungen: Descartes-Gymnasium Neuburg, Paul-Winter-Schule in Neuburg, FOS/BOS/Wirtschaftsschule, Dr.-Walter-Asam-Schule, Staatliche Berufsschule Bittenbrunn, Gymnasium Schrobenhausen sowie Franz-von-Lenbach Realschule in Schrobenhausen. (nr)

