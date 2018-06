12.06.2018

Diesel-Affäre:Ermittlungengegen Stadler

Staatsanwaltschaft führt Audi-Chef als Beschuldigten

Von Stefan Küpper

Die Staatsanwaltschaft München II hat die Ermittlungen wegen des Diesel-Skandals bei Audi ausgeweitet. Wie die Behörde mitteilte, werden bereits seit Ende Mai nun auch Audi-Chef Rupert Stadler und ein weiterer Audi-Vorstand als Beschuldigte geführt. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um Beschaffungsvorstand Bernd Martens. Ihnen werden jeweils „Betrug und mittelbare Falschbeurkundung“ vorgeworfen. Es gehe dabei um „das Inverkehrbringen von mit manipulativer Abgassteuerungssoftware ausgestatteten Diesel-Kraftfahrzeugen auf dem europäischen Markt“, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Um Beweise zu sichern, seien am Montagmorgen die Privatwohnungen von Stadler und seinem Vorstandskollegen durchsucht worden. Audi-Sprecher Jürgen De Graeve kommentierte die Ausweitungen der Ermittlungen mit dem Satz: „Wir kooperieren mit der Staatsanwaltschaft.“ Wie ausführlich berichtet, verdächtigt die Staatsanwaltschaft Audi, in den USA und Europa ab 2009 mindestens 210000 Dieselautos mit Schummelsoftware verkauft zu haben. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug und strafbare Werbung. Die Audi-Zentrale ist deshalb schon mehrfach durchsucht worden. Zuletzt im Februar. Die Zahl der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren ist nun auf 20 gestiegen. Lesen Sie mehr dazu unter "Kommentar, Porträt, Wirtschaft Seite 1, 2, 8 (nr)

