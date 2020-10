28.10.2020

Diesen 90-jährigen Neuburger bringt Corona nicht aus der Ruhe

Plus Johann Keusch aus Neuburg feiert seinen 90. Geburtstag – so gut es geht unter den gegeben Umständen geht. Was er in den vergangenen Jahrzehnten alles erlebt hat.

Von Manfred Dittenhofer

Johann Keusch feierte seinen 90. Geburtstag. Nun ja, feiern – so gut es die Situation eben zulässt. Johann Keusch hat viel erlebt. Dabei hat es der Wahlneuburger, der seit 1990 in der Ottheinrichstadt lebt, im Leben nicht immer einfach gehabt. Als Kind an Kinderlähmung erkrankt, musste er mit der daraus resultierenden Einschränkung zurechtkommen. Und das war vor allem in seiner Jugend nicht immer einfach.

Der gebürtige Rumäniendeutsche biss sich durch und erlernte in seiner Heimat Großau in Siebenbürgen den Beruf des Zimmermanns. Aber auch als Eisenflechter verdiente er seine Brötchen. Als Johann Keusch in Rente ging, zogen er und seine Frau aus Siebenbürgen nach Neuburg. Dort absolvierte er mit 62 Jahren den Autoführerschein. Bis vor zwei Jahren war er mit seinem Auto noch unterwegs. Seit dem Tod seiner Ehefrau Sofia lebt Keusch alleine in seiner Wohnung, die sich im zweiten Stock ohne Aufzug befindet. Versorgt wird er von seinem Neffen Samuel Renten und dessen Ehefrau Katharina. Die beiden sieht er als seine Kinder. Eigene hatten er und seine Ehefrau Sofia nicht.

Jubiläum in Neuburg: Johann Keusch kann Siebenbürgen-Dialekt sprechen

Und auch der Geist funktioniert noch bestens. Keusch erzählt gerne die Geschichte von den deutschen Siedlern in Siebenbürgen, die um 1147 begann. Er hat die Jahreszahlen noch gut im Gedächtnis. Und wenn er seinen Siebenbürgen-Dialekt zum Besten gibt, dann klingt das ein bisschen wie Holländisch.

Die größte Leidenschaft von Johann Keusch ist der Fußball und der FC Bayern München. Schon in seiner Jugend war er Fan der Münchner. „Ich hatte bei miesem Empfang das Kofferradio ans Ohr gepresst“, erzählt er. Fernsehen gab es in Rumänien nicht, Strom meist nur für zwei Stunden am Tag. Kein einfaches Leben. Umso mehr genießt der rüstige Jubilar das Leben in Neuburg und lässt sich durch die Einschränkungen nicht aus der Ruhe bringen.

Die Geburtstagsgrüße der Stadt Neuburg und ein kleines Geschenk überbrachte Stadtrat und Sozialreferent Ralph Bartoschek.





