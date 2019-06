00:32 Uhr

Dieses Ferienprogramm macht schlau

Für die MINTmacher-Aktionstage in den Sommer- und Herbstferien gibt es noch freie Plätze

Schüler zwischen 6 und 20 Jahren haben dieses Jahr die Möglichkeit, an mehreren MINTmacher-Aktionstagen teilzunehmen. Die Workshop- und Ferienangebote zu unterschiedlichen Themen aus dem Bereich M(athematik), I(nformatik), N(aturwissenschaften) und T(echnik) werden vom Regionalmanagement IRMA koordiniert und sollen auf spielerische Weise zeigen, dass MINT-Themen nicht nur spannend sind, sondern viel Spaß machen können. Noch sind ein paar der begehrten Plätze frei.

Kinder von sechs bis acht Jahren dürfen noch vor den Sommerferien im dreistündigen Entdecker-Workshop „Alles steht unter Strom – von der Elektrizität bis zur Stromerzeugung“ selbst testen, wie Elektrizität funktioniert. Dabei bauen die Kinder gemeinsam mit einer geschulten Workshopleiterin am 10. Juli von 15 bis 18 Uhr beispielsweise Stromkreise oder untersuchen, wie ein Kraftwerk funktioniert.

In den Sommerferien stehen dann weitere Termine an: Einmal zum Thema Robotik („BrotzeitNAO – Kann ein Schulkiosk mit humanoiden Robotern betrieben werden?“, 6 bis 10 Jahre, 30. Juli), ein andermal darf die Entladungslampenproduktion für Kinolampen bei der Firma Osram in Eichstätt besichtigt werden, die Anfertigung eines Werkstücks inklusive (14 bis 18 Jahre, 31. Juli).

In den Herbstferien wartet dann die Audi AG auf junge Forscher im Alter zwischen sechs bis acht Jahren. Dort wird am 28. Oktober ein Einblick in die Audi-Welt gegeben und das Thema „Natur trifft Technik“ in den Fokus gestellt. Am 29. Oktober stehen an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) Mädchen zwischen 11 bis 13 Jahren im Mittelpunkt. In einem Programmierkurs mit „Scratch“ können die Mädchen lernen, wie einfach Programmieren sein kann. Außerdem bietet die THI für 15 bis 20-Jährige am 28. und 29. Oktober einen „Tag als MINTStudierender“ an; an beiden Tagen stehen sechs verschiedene Programme zur Auswahl.

Interessierte Unternehmen oder Institutionen aus der Region, die sich bei den MINTmacher-Aktionstagen engagieren möchten, können sich jederzeit bei der IRMA-Geschäftsstelle melden. Das MINTmacher-Angebot wird auch im nächsten Jahr weitergeführt. (nr)

Programmdetails und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.mintmacher.de/aktionstage

