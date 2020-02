Dieses Spektakel hat der Faschingsclub „Euphoria“ geboten

Plus Beim zweiten Gardetreffen des Weidorfer Faschingsclubs „Euphoria“ begeistern elf Formationen mit unterschiedlichen Themen und Outfits. Wen das Publikum mit Beifall honoriert.

Gemäß ihres diesjährigen Mottos „Abenteuer Wildnis“ entführte die IF Donauwörth das Publikum im Schönesberger Gasthaus Daferner ins ferne Afrika. Mit Speeren bewaffnet und als wilde Krieger verkleidet war ihnen sofort die Aufmerksamkeit und der erste Applaus der Besucher sicher. Elf Formationen sorgten beim zweiten Gardetreffen der Weidorfer „Euphoria“ für einen stimmungsvollen Abend und eine beeindruckende Demonstration ihres Könnens. Was war geboten?

Ramona Landes, Hofmarschallin der Gastgeber, moderierte den Abend. Bild: Doris Bednarz

Über sieben Stunden zeigten die rund 350 Aktiven der eingeladenen Faschingsgesellschaften ein abwechslungsreiches Programm. Durch das Programm führte Hofmarschallin Ramona Landes, die zusammen mit Tanja Bierwagen und Julia Buchhart das Event organisierte und jede Formation mit einem kleinen Präsent verabschiedete.

Winterlich wurde es mit der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim, die sich in ihrer Showeinlage mit dem Thema „Schneeflöckchen Weißröckchen“ beschäftigte. Da wirbelten Schneeflocken, eine Kissen ausschüttelnde Frau Holle und geheimnisvolle Gestalten das Wetter gehörig durcheinander. „Eiszeit“ hieß es auch bei der Showtanzgruppe, die bei „Cold“ von Maroon 5 ihre dicken weißen Mäntel nicht lange trugen. Das Prinzenpaar Ramona I. (Eubel) und Florian II. (Habermeyer) bescherte zu „Neverland“ romantische Momente.

Beim TSC New Dancia Holzheim eröffnete ein Funkenmariechen

Die Faschingsgarde der KonWella nebst Tollitäten Denise I. (Eichinger) und Stefan I. (Riedl) wirbelten zum Motto „Fünf Jahre – Filmreif“ schwungvoll über das Parkett und ließen das Publikum bei einem Kino-Sketch herzhaft lachen. Das charmante Prinzenpaar Johanna I. (Bauer) und Christoph II. (Hosemann) der Rennertshofener Faschingsgesellschaft „Fidelitas“ begeisterte das Publikum mit einem gelungenen Walzer zum Song „Keep Holding on“ aus dem Musical Glee. Die Gardemädchen beeindruckten mit anspruchsvollen Hebefiguren.

Beim TSC New Dancia Holzheim eröffnete Funkenmariechen Anna die Vorstellung. Im farbenprächtigen Outfit und zu John Travoltas „Saturday Night Fever“ brachten die Showtänzer den Festsaal zum Kochen. Eins drauf setzte Prinzessin Melanie I. (Schmidberger) mit ihrem Prinzen Markus III. (Schreier), die zu „Footloose“ ein gelungene Performance aufs Parkett legten.

Das Motto der Faschingsgesellschaft REB (Reichertshofen, Ebenhausen, Baar) lautete „Achterbahn der Gefühle“. Mit einem tänzerisch brillanten „Jive“ sicherten sich Prinzenpaar Nina I. (Strasser) und Nico I. (Pilz) im Showteil Beifall.

Zu John Travoltas „Saturday Night Fever“ heizten die Showtänzer des TSC Dancia Holzheim auf. Bild: Doris Bednarz

„Manege frei“ hieß es beim Gastgeber Weidorf, der sein Publikum mit in den „Zirkus“ nahm. Julia I. (Stegmair) und Sebastian II. (Domes) meisterten den Prinzenwalzer zu „Willow“ von Jasmine Thompson charmant und mit tänzerischer Ausstrahlung. Die peitschenschwingenden Dompteure der Showtanzgruppe hatten ihre Tiger gut im Griff. Südamerikanische Rhythmen und eine heiße Samba belohnten die Gäste mit stürmischem Applaus.

„Hot & crazy“ von Paartal-Au Waidhofen zeigte Hebefiguren

Mit einem „Vive la France“ ging es mit der Garde der „Schromlachia“ Schrobenhausen und dem Prinzenpaar Gisela I. (Böhm) und Christian V. (Schmidt) nach Frankreich. Für Spannung und gute Laune sorgten die Genderkinger Faschingsfreunde nebst Garde und Prinzenpaar Julia I. und Prinz Denis I. Die Hot Angels zeigten ihren Showtanz zum Thema Harry Potter mit Besen, Büchern und Eulen.

Die fetzige Rock’n’Roll-Gruppe „Hot & crazy“ der Faschingsgesellschaft Paartal-Au Waidhofen zeigte im 50er-Jahre-Style, in Rockabilly-Klamotten mit Petticoats, Hosenträger und Pferdeschwanz akrobatische Hebefiguren. Mit den Neuburger Burgfunken ging es in dieser Saison in ein Land der „Fifty Shades Of Green – und zwar nach Irland“, informierte Hofmarschall Michael Wittmann.