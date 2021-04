"Digital Orchestra": Zweites Video der Stadtkapelle Neuburg ist online

Plus Um sich gegen die Stille während der Corona-Pandemie zu wehren, hat sich die Stadtkapelle Neuburg ein digitales Projekt überlegt: das Digital Orchestra. Jetzt ist das zweite Video dazu fertig - und hat bereits einige Reaktionen bekommen.

Mehr als 1300 Aufrufe und 60 Likes hat das neue Musikvideo der Stadtkapelle Neuburg schon ergattert – dabei ist es am Wochenende erst auf Youtube erschienen: „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer ist nach „Sun Will Rise Again“ von Philip Sparke bereits das zweite „Digital-Orchestra“-Projekt von Dirigent Alexander Haninger und seinen Musikerinnen und Musikern.

Stadtkapelle Neuburg investierte viel Zeit und Arbeit in das Video

Viel Zeit und Arbeit haben sie darin investiert. Denn wegen aktueller Corona-Bestimmungen dürfen sich die Orchestermitglieder nach wie vor nicht zur analogen Probe treffen. Und auch das Frühjahrskonzert, das eigentlich vergangenes Wochenende hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Um also trotzdem gemeinsam zu musizieren, verlagerte die Stadtkapelle ihre Notengeschicke in den digitalen Raum. Wer denkt, das sei einfach gewesen, der irrt. Sehr sogar.

Mehrere Wochen übten die Musikerinnen und Musiker ihre Stimme für sich, aber auch zusammen mit den Brüdern Haninger ein: Alexander kümmerte sich um die Blechblasinstrumente, während sein Bruder Markus die Holzbläser betreute. Insgesamt beteiligten sich 68 Orchestermitglieder an dem musikalischen Projekt.

Weil das Frühjahrskonzert ausfallen musste, arbeiteten mehr als 60 Mitglieder der Neuburger Stadtkapellen gemeinsam für ein Video. Foto: Stadtkapelle (Screenshot)

Als die Melodie dann saß, bekamen diese Musikerinnen und Musiker ein Video zugesandt, in dem Alexander Haninger zum Konzertmarsch von Rudi Fischer dirigierte. Zum Takt des Dirigenten nahmen sie wiederum ihre Stimme auf.

Diese Videos sandten sie zurück, damit sich das Trio aus Alexander Haninger, Dominik Bockelt und Wunibald Hollinger ans Abmischen machen konnten. Nicht weniger als 60 Stunden hat es gedauert, um das Projekt zu finalisieren. Davon allein 50 Stunden, um alle Stimmen metrisch übereinander zulegen. Nicht einfach, bekräftigt der Dirigent. Denn anders als beim Spielen in der Gruppe, erklärt er, könne man nicht auf den anderen hören. Den Musikerinnen und Musikern bleibe lediglich das Playback, weshalb einige Stimmen „ganz leicht versetzt“ waren. Das Schwierigste an der Audio-Produktion sei daher gewesen: „Dass alles eine Einheit ergibt.“

Neuburg: Diese Reaktionen hat die Stadtkapelle auf das Video bekommen

Nachdem das Video bereits online gegangen ist, kamen inzwischen eine Reaktionen zurück. So meldete sich etwa Oberstleutnant a. D. Hans Orterer, ehemaliger Chef des Luftwaffenmusikkorps I Neubiberg, bei Alexander Haninger, um der Kapelle zu gratulieren. Und mehr noch: „Wie man unter diesen Umständen im zweiten Teil einen dermaßen blitzsauberen Nachschlag hinkriegt - epochal“, lobte er. Ähnliche Worte fand Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, für den Fischers „Die Sonne geht auf“ übrigens der Lieblingsmarsch ist. „Unsere Stadtkapelle ist halt einfach herausragend, egal ob digital oder analog.“

Glücklich mit dem Projekt ist auch der Dirigent selbst. Dass es am Ende so klinge, wie auf einer richtigen CD-Aufnahme, betont Alexander Haninger, habe er nicht gedacht. Er freut sich darüber, dass so viele Musikerinnen und Musiker mitgemacht haben. Gerade in Corona-Zeiten, wo das richtige Zusammenkommen nicht möglich sei. Zumal es als Stadtkapelle auch darum gehe, den Menschen in Neuburg und Umgebung in Erinnerung zu bleiben. Indes spielen die Musikerinnen und Musiker schon mit neuen Ideen, um digital auf dem (Bild-)Schirm zu bleiben. Vielleicht als Bigband, vielleicht als Ensembles. Das bleibt vorerst abzuwarten.

Zu sehen und hören gibt es das Video der Neuburger Stadtkapelle hier.

