Digitaler Unterricht in Neuburg: Lernvideo statt Vokabelheft

Plus Durch die Corona-Krise bleiben Schulen in Neuburg-Schrobenhausen geschlossen. Unterricht findet zuhause und digital statt. K!ar.Text hat sich deshalb durch verschiedene Lernvideos geklickt.

Arbeitsaufträge per Mail und Lernen auf den Plattformen Mebis oder Schulmanger gehören seit der Corona-Krise zum Schüleralltag wie früher Pausenbrot und Füller. Zwar senden Lehrkräfte fleißig Materialien an ihre Schüler, aber eine Methode wird immer beliebter: kostenlose Lernvideos im Netz. K!ar.Text hat sich durch das breite Angebot geklickt.

Kostenlose Lernvideos werden immer beliebter

In der Mediathek von BR-alpha finden sich zahlreiche Videos und Arbeitsmaterialien. Neben den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch können Interessierte auch zwischen weiteren Fremdsprachen, gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächern wählen.

Jedes Fach gliedert sich in die jeweiligen Klassenstufen und Schwierigkeitsgrade. Während die Hauptfächer mit Dutzenden von Texten, Merkblättern und Videos ausgestattet sind, finden sich in der Kategorie „Kunst und Kultur“ nur wenige Beiträge zu spezifischen Momenten der Kunstgeschichte.

Sogar Sprachunterricht funktioniert per Video. Anstatt des persönlichen Unterrichts mit Dialog zwischen Mitschülern und Lehrkraft darf nun den kurzen Episoden gefolgt werden. Sie erklären Grammatikeinheiten und neue Vokabeln spielend. Ganz nach dem Motto „Learning by doing“ oder treffender „Learning by watching“.

Beliebt sind vor allem Videos mit der in München lebenden US-Amerikanerin und Youtuberin Dana Newman. Sie nimmt in einem Video die Zuschauer mit auf eine Reise durch London. Darin vermittelt sie die korrekte Verwendung der Pronomen. Newman betreibt auch den Youtube-Kanal „Wanted Adventure - an American in Germany“.

Internet für Schüler gute Möglichkeit, um sich Wissen anzueignen

Das K!ar.Text-Fazit lautet: In Zeiten von geschlossenen Schulen bieten Lernplattformen im Internet häufig die einzige Möglichkeit, sich durch unterrichtsähnliche Einheiten neues Wissen anzueignen. Aber auch Erwachsene können das vielfältige Angebot nutzen, um eine neue Sprache zu lernen oder ihr altes Schulwissen wieder aufzufrischen. Ein Lernvideo ersetzt aber nicht den Unterricht, in dem Lehrer und Schüler gemeinsam den neuen Stoff erarbeiten.

